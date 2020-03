María Elena Ríos toca su saxofón junto a Ximena Sariñana

Tocar el saxofón es una de las grandes pasiones de María Elena Ríos, quien está mañana volvió a tocarlo en compañía de la cantante Ximena Sariñana, durante el noticiero "Al aire con Paola" a cargo de la periodista Paola Rojas.

Este emotivo momento musical se llevó a cabo luego de la entrevista que Paola Rojas le hizo a María Elena Ríos, quien habló sobre lo ocurrido aquella mañana del 9 de septiembre de 2019, cuando un hombre vertió ácido sulfúrico sobre ella. "A la saxofonista oaxaqueña la atacaron con ácido, durante meses no pudo salir, moverse, ni hacer música. Hoy estuvo en el programa y coincidió con Ximena Sariñana, juntas hicieron magia. Gracias por llenarnos de esperanza con su música, gracias Ximena por compartir tu voz y tu corazón, gracias María Elena Ríos por no rendirte, por tocar nuevamente el saxofón y con ello tocarnos a todos el alma", manifestó Paola Rojas en una publicación en su feed de Instagram.

Paola Rojas se comprometió a buscar ayuda médica tanto para la saxofonista como para su mamá, "en este abrazo estamos cuatro, pero sé que se suman muchas y muchos, apoyemos juntos a María Elena y a su mamá, ambas necesitan tratamiento médico".

Me comprometo a encontrar la manera de que suceda, ayúdenme con sus ideas.

Ximena Sariñana y María Elena Ríos interpretaron "La llorona".

Durante su entrevista con Paola Rojas, la saxofonista (quien permaneció de espaldas) comentó, "yo no pierdo la esperanza porque es un proceso muy lento, no es una cicatrización fácil, llevará entre cinco y seis años que yo pueda estar como estaba y eso me desconcierta mucho. Gracias a Dios puedo tocar, porque era lo que más me mataba pensar. Es una cicatrización muy dolorosa, a veces me da mucha comezón, como si me pellizcaran y tengo la necesidad de alzar el cuello o hasta encoger la boca".

Lamento mucho tener que estar dependiendo totalmente de mis papás porque ya están grandes y me pesa mucho causarles molestias.