María Elena Velasco, La India María, lucía encantadora y bella en sus inicios como vedette

María Elena Velasco vivió una parte de su vida entre carencias y sin olvidar sus humildes orígenes, a base de mucho esfuerzo y arduo trabajo, logró convertirse en una de las actrices más queridas de México. Sería su personaje "La India María" el que le daría gran fama y éxito. Originaria de la ciudad de Puebla, empezó su carrera artística como vedette, conocida por sus bailes en el legendario Teatro Blanquita en la Ciudad de México.

"Su infancia de lo más sencilla, de lo más humilde, mi abuelito era ferrocarrilero, mi abuelita era ama de casa, pero vivían con mucho estreches, hay infancias trágicas, la de mi mamá no, pero con los problemas de cualquier familia, de un entorno muy sencillo, proletario, no pasó hambres, siempre había frijoles de comer", comentó Goretti Lipkies, hija de "La India María", en una entrevista para Sale el Sol de Imagen Televisión.

A mediados de la década de los 60's, una muy joven María Elena Velasco tuvo que dejar la provincia y trasladarse a la Ciudad de México, ya que su papá enfermó y fue hospitalizado de emergencia. Al morir su progenitor, tuvo que buscar cómo ganarse la vida. "Se queda aquí (en la Ciudad de México) y había que salir adelante, porque ya se había ido mi abuelito, el sostén de la casa, había que trabajar y viene esta posibilidad de entrar a trabajar bailando (como vedette)".

Ella descubrió que quería cantar y entonces había que hacerlo bien o lo mejor posible, yo creo que en el momento que ella pisó el escenario, se deslumbró. Desde luego no era ni la más bonita, ni era la mejor bailarina, ni la que mejor cantaba, pero si te puede decir que era muy disciplinada y muy dispuesta a aprender.

¿Qué es una vedette? Es una palabra de origen francés que se emplea para designar, a la artista femenina principal de un espectáculo derivado del cabaret y sus diferentes géneros (revista musical, variedades, music-hall, comparsas o burlesque). La finalidad de la vedette en el espectáculo de cabaret o centro nocturno es la de entretener al público. La vedette tiene que saber cantar, bailar y actuar en un escenario; dependiendo de la calidad de su espectáculo, trayectoria o dominio de uno o más talentos escénicos, se le considera entonces una Súper Vedette o Primera Vedette.

María Elena Velasco, siempre hermética con su vida personal

La actriz María Elena Velasco murió el 1 de mayo de 2015 a los 74 años de edad, a consecuencia del cáncer de estómago que padeció por varios años. Cabe mencionar que "La India María" era muy hermética sobre su vida personal, tan así, que varios amigos y compañeros del medio del espectáculo, manifestaron ante la prensa de espectáculos durante su funeral, que no sabían que la actriz estaba enferma y que además, era cáncer.

El cuerpo de María Elena Velasco fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el viento, según los deseos de la actriz. Cuando murió "La India María", su hijo Iván Lipkies (director de las últimas películas que protagonizó), manifestó el por qué no se llevaría cabo un homenaje póstumo para su mamá: "no le gustaban, le salía urticaria, le salían ronchas y le dolía la palabra homenaje. Mi mamá fue generosamente favorecida a lo largo de su carrera. Recibió Diosas de Plata y reconocimientos que disfrutó y aceptó con gusto, pero llegó el momento que fue suficiente y ya no le llamaba mucho la atención".

Iván Lipkies contó durante el funeral de su mamá María Elena Velasco, que la mayor enseñanza que le heredó fue el amor al trabajo, pues pese a que no tenía exposición en cine y televisión, la actriz nunca dejó de trabajar en shows privados y en pueblos, además que nunca descuidó su labor de madre.