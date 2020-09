María Félix, Jorge Negrete y el día que paralizaron a México con su boda

México. El 18 de octubre de 1952 no fue un día común y corriente en Ciudad de México, y mucho menos en todo México, ya que esa fecha se llevaba a cabo la boda entre María Félix y Jorge Negrete, dos de las figuras más importantes en el cine mexicano en esos años. Su boda paralizó a México entero.

En la radio, televisión y medios impresos no se hablaba en esos días de otra cosa más que de la relación entre María Félix y Jorge Negrete, y llegado el día de su boda, de todos los detalles alrededor de la misma, entre los que destacaron que asistieron alrededor de mil invitados.

Según reporte en distintas notas que circulan en internet alusivas a la boda de dicha pareja, María y Jorge se casaron en Finca de Catipoato, en Tlalpan. Octavio Paz, la actriz Columba Domínguez, el legendario director Emilio "El indio" Fernández, los actores Fernando y Andrés Soler, Frida Kahlo y Diego Rivera, figuraron entre los invitados.

Cientos de personas permanecieron afuera de la casona, deseando ver a la pareja aunque fuera de lejos, y también se destaca que el menú estuvo compuesto por barbacoa, carnitas, mole poblano, agua de horchata y jamaica y tequila.

La boda entre María Félix, "La Doña", y Jorge Negrete, "El charro cantor", fue un gran suceso que hasta la fecha se sigue recordando y de la que circulan en YouTube imágenes que mucha gente suele ver con frecuencia.

En 1938 Jorge Negrete visitó Guadalajara por cuestiones de trabajo y fue entonces cuando vio por vez primera a María Félix. Ella estaba casada y tenía un hijo de tres años, le explico al cantante cuando se percató de que se habría interesado en ella, según reportes de prensa.

Jorge Negrete filmó en 1942 la película El peñón de las ánimas, al lado de María Félix, quien era ya una revelación del cine mexicano, y se dice que en un principio la relación entre ambos no fue nada cordial, sino dificil y hasta grosera.

En entrevista con Verónica Castro y Jacobo Zabludovsky, Félix contó que al final de las grabaciones Negrete no quiso firmarle su libreto, pero diez años después le escribió un especial mensaje:

Amor de mi alma, siento un rencor enorme hacia mí por no haber tenido la inteligencia ni el suficiente corazón para encontrarte entonces, pero sé ahora y siempre que no sabría de la felicidad si me faltas tú, Perdóname si puedes, que estos diez años de estupidez yo no me lo perdonaré jamás. Te adora siempre Jorge”.