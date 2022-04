María Félix confesó que Ernesto Alonso se prostituía para regalarle medias

Lo que era conocido como un mito, se convirtió en una realidad, pues siempre se dijo que Ernesto Alonso se prostituía para regalarle a su entrañable amiga María Félix medias de seda, la cuales eran muy costosas hace décadas e incluso se las vendía una mujer extrajera, pues así de fuerte era su amistad.

Fue en el programa La Tocada, conducido por Verónica Castro, donde María Félix confesó que Ernesto Alonso se prostituía para regalarle las famosas medias y para más sorpresa el mismo actor estaba ahí para corroborar dicho mito salido de la boca de la imponente Doña quien muy orgullosa contaba la anécdota.

"Ella sí me hizo tener mal habido, lo que le daba, yo era mala habido porque me prostituía para traerles medias de seda, sí", confesó Ernesto Alonso en La Tocada sobre como conseguía los regalos para su gran amiga, quien le hizo segunda y entre risas lo confirmó.

Por su parte, Verónica Castro quedó asombrada al enterarse de dicha acción, por parte del Señor Telenovela, pues no se lo podía imaginar, fue tanto su impacto que le volvió a preguntar, si era verdad lo que escuchó, por lo que María Félix a detalle confesó el porqué le empezó a regalar medias.

"Yo subía en un vaso los hilos de mis medias para que no se me vieran mal, para que no se me vieran rotas y entonces me trajo a regalar, se prostituía, pero es honorable", dijo María Félix quien también le conseguía asientos de primera fila para ir a ver a los toros, ya que le encantaba acudir con sus amigos.

"Eso sí le puede llamar amistad, no las hipocresías que hay ahora que a la primera te dan la espalda", "Jajajaja. Me encantan Don Ernesto y la Doña; iconos del espectáculo y vida social mexicana", "Que valor, aunque pienso que dijeron la verdad a medias, no he visto ningún famoso que haber hablado ni un pocos como ellos", escriben las redes.

Cabe mencionar que María Félix, a pesar de haber muerto hace 20 años, hoy en día se siguen recordando varias anécdotas acerca de su vida.