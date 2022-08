María Felix, de las más preciosas en la época de oro del cine mexicano; estas fotos lo comprueban

Una mujer de carácter fuerte, elegante, con unos dotes artísticos impresionantes, clara y precisa cuando hablaba ante los medios de comunicación, una dama en toda la extensión de la palabra, toda una diva, así era María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida como María Félix (también era llamada "La Doña" o María Bonita), quien fue una de las actrices más hermosas de la época de oro del cine mexicano.

Y esto no lo decimos sin tener fundamentos. Las siguientes fotografías comprueban que María Félix no solo fue una de las grandes divas del cine mexicano, sino también de las más preciosas. No por nada conquistó a varios caballeros.

En la fan account @mariafelixofficial, donde describen a la actriz originaria de Álamos, Sonora, como "la máxima diva mexicana", se han publicado diversas fotografías de "La Doña", donde no solo embelesa a todas las personas que las admiran, sino también, se muestra que María Félix era una mujer imponente.

La célebre actriz no solo hizo películas en México, también filmó en Argentina, España, Francia e Italia. Protagonizó historias como "Tizoc", al lado del actor y cantante sinaloense Pedro Infante, "Doña Bárbara", "La Bandida", "Enamorada", "Juana Gallo", "La Generala" y muchas más.

Ganadora de diversos premios como:

Tres Premios Ariel en la categoría "Mejor actriz"

Ariel de Oro en reconocimiento a su carrera cinematográfica

Diosa de Plata por su carrera internacional como actriz

Llaves de la Ciudad y Título de Huésped de Honor en La Habana, Cuba

Medalla al Mérito Artístico de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y otros

Había muchas maneras de describir a María Félix. El pintor mexicano Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, manifestó: "es un ser monstruosamente perfecto, es un ser ejemplar que impele al resto de los seres humanos a esforzarse a ser como ella".

Por su parte, Jean Cau, quien tuvo un breve romance con la diva de la época de oro del cine mexicano, escribió en alguna ocasión: "María Félix es un arcoíris que tiene los colores más raros y sutiles, es única, es una mujer y al mismo tiempo es todo".

María Félix murió mientras dormía en su habitación, en su residencia en la Colonia Polanco, en la Ciudad de México, el 8 de abril de 2002. Tenía 88 años de edad. "La Doña" recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés.