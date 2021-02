María Félix desde los 60 impuso moda con los leggins negros

Aunque María Félix ya no está entre nosotros, sigue imponiendo moda, pues desde la década de los 60 la primera actriz seguía imponiendo moda, pues desde esa época ella ya utilizaba leggins negros dejando en claro que ha tenido la oportunidad de ser un icono de moda seductor, pues es bien sabido que la guapa mujer tenía tremenda belleza con la que enamoraba a todos.

En redes sociales salen algunas imágenes de María Félix donde se le ve usando dichos leggins en color negro, además aparece posando de manera muy imponente con su mirada la cual dio mucho de que hablar, pues la Doña como se le conocía en el medio de la farándula, dejaba a más de uno paralizado, pues era una mujer con demasiada personalidad.

Es por eso que ver a María Félix con leggins pudo haber dejado a la prensa de esa época con el ojo cuadrado, pues era de suponerse que dicha prenda la cual se usa actualmente para el deporte resaltó la figura de la actriz, quien es considerada una leyenda, hoy en día, ya que hasta el último día de su vida siempre se le vio al último grito de la moda.

Si seguimos hablando del estético cuerpo de María Félix, fue una mujer curvilínea que no necesitaba de mucho ejercicio, pues su cuerpo casi siempre se miraba muy fitness a pesar de no saberse si la actriz practicaba algún deporte ella siempre cuidó su alimentación, pues no comía muchos carbohidratos, pero si era de buen diente, ya que las personas que la conocieron sabían de sus gustos.

"Quien podría emular mejor a la doña, apenitas de grosera, altanera, claridosa que Frida Sofía y de pilón...soez!!!", "La disciplina fue muy importante para ella y así debería ser para todos,hermosa mi María", "La verdad es que todo se le perdona ala Dona...es maria felix.....", son algunos mensajes que le mandaron a la Doña por sus leggins.

Ahora si hablamos de glamour no había nadie que le ganara a María Félix, bastaba con verla en sus apariciones públicas con vestidos de diseñador y joyas con las cuales dejaba a la prensa impactada, pues muchos no podían creer que lo que portaba la actriz en su cuello y orejas, pues ella decía que le gustaba robarse las miradas.

Incluso en una entrevista que le hizo Raúl Velasco a María Félix hace varios años, La Doña le comenta que por cada persona que la volteara a ver, ella les quitaba un poco de energía, es por eso que siempre se sentía como una diosa en cualquier lugar donde aparecía, además era amante de ser el tema de conversación entre los medios pues le gustaba figurar.

En cuanto al carácter que tenía podría poner a cualquiera en su lugar incluso dejarlo en vergüenza, pues algo que detestaba María Félix es que se metieran con su edad, o que hablaran de sus amores, ya que no le gustaba hablar de esos temas o dependiendo pues checaba que televisora le pedía una entrevista, puesto que no se las daba a todos, ya que era toda una diva.

María Félix una vez más reventó las redes por usar leggins en el pasado/Instagram

Cabe mencionar que María Félix también fue una mujer que tuvo rencillas con varias mujeres de la Época de Oro del cine mexicano, algunas de ellas fueron Columba Domínguez. Dolores del Río y Sara Montiel, pues al parecer sentía que le robaban popularidad a la diva mexicana, por lo que en más de una ocasión se enfrentó a ellas, aunque al final unas se convirtieron en sus amigas, otras no la querían para nada.

