"María Félix era bellísima, pero mala actriz", asegura Gustavo Adolfo Infante

México. María Félix era bellísima, pero mala actriz, asegura el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. Es en su programa de televisión De Primera Mano donde opina sobre la diva del cine mexicano, quien marcó a toda una época en el cine nacional a través de películas como Doña Bárbara, Enamorada y El peñón de las ánimas.

¡No me digan que era buena actriz!”, cita Gustavo Adolfo Infante sobre María Félix en el momento que hablaban en el programa sobre la serie de televisión que prepara sobre ella Kuno Becker, quien es sobrino-nieto de la señora Félix, quien nació en Álamos, Sonora, México, el 8 de abril de 1914 y murió en Ciudad de México, el 8 de abril de 2002.

Además, quien encarne a La Doña tiene que ser extremadamente bella con una enorme personalidad y actuar mal. ¡No me digan que era una buena actriz!”, expresa Infante en referencia a que Kuno Becker señaló en entrevista que no ha comenzado a filmarse la serie porque no han encontrado a la actriz que pueda interpretarla.