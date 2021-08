"María Félix es inspiración para mi": Eiza González confirma que interpretará a la actriz en película biográfica

México. La actriz mexicana Eiza González interpretará en la pantalla grande a María Félix, La diva del cine mexicano, quien era originaria de Álamos, Sonora, México, y murió el 8 de abril de 2002, misma fecha del día de su nacimiento.

"María es inspiración para mi", comenta Eiza en Instagram, al dar la noticia respecto a que ella la encarnará en la ficción, cosa que le ha podido encantar y considera uno de los retos más importantes hasta el momento en su faceta de actriz.

María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con los herederos de Maria Felix por elegirnos para compartir su historia con el mundo! No puedo esperar @mheineman Arriba Sonora.”

La cinta, la cual por ahora no tiene nombre, será dirigida por el director nominado al Oscar, Matthew Heineman, quienes se han asociado con los herederos de María Félix para llevar la vida de la estrella a la pantalla.

Eiza González confirma en Instagram que intepretará en el cine a María Félix. Foto de Instagram

Según Deadline, el equipo de producción pretende contratar a un escritor latinoamericano para que trabaje en el guión en la brevedad posible.

En distintos portales de noticias se informa que la misma Eiza se desempeñará como productora de la película junto a Dana Harris y Nicole King para Linden Entertainment, y Walter Rivera será el productor ejecutivo.

Eiza encarna gran parte de la fuerza, la inteligencia, la pasión, el carácter y la belleza de María. Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que lo hizo María Félix", destaca Walter Rivera.

Eiza manifiesta su alegría por la oportunidad que tendrá para hacer un trabajo distinto en cine, y con su trabajo espera complacer a la crítica especializada y que el público se lleve una buena impresión de su trabajo cuando se convierta en María Félix.

Siempre he creído que su vida debe verse en todo el mundo, para que las personas aprendan más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas e impulsadas ", dice Eiza al medio estadunidense Deadline.

Eiza González decidió dejar México en el año 2003 para buscar mejores oportunidades de trabajo en el cine, especialmente en Hollywood, y gracias a su talento y belleza comenzó a destacar en películas como From Dusk till Dawn: The Series Santanico, The Croods, Casi treinta y Paradise Hills.