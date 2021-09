María Félix, esto contestó a Jorge Negrete cuando le preguntó con quién "se acostó" para lograr un estelar en cine

México. María Félix y Jorge Negrete fueron dos de las figuras más importantes en la Época de Oro del Cine Mexicano, y además de que filmaron juntos, también llegaron a ser esposos, aunque su matrimonio duró poco a causa de la muerte de él.

En Internet circulan varias páginas dedicadas a ellos y en ellas se cuentan anécdotas, historias de sus respectivas vidas y es en Época Del Cine De Oro Mexicano donde se comparte la pregunta íntima que Negrete le habría hecho a María y la contestación que esta le daría.

"Tengo una curiosidad: ¿Con quién se acostó usted para que le dieran el estelar?", habría preguntado Jorge a 'La Doña', y esta respondería: 'Usted tiene más tiempo en este negocio, ¿no? Así que debe saber con quién hay que acostarse para ser estrella...'".

Además, María Félix, quien murió el 8 de abril de 2002 a la edad de 88 años, también habría referido que Jorge creía que ella era una vedette, pero en ese entonces él era más diva que ella.

"Estaba en la cresta de la ola y me quería tratar como cualquier cosa, una cosa chiquita. Naturalmente que no me dejé", replicó la actriz que marcó a toda una época en México con su trabajo como actriz.

María Félix y Jorge Negrete en el día de su boda ocurrida el 18 de octubre de 1952 en Tlalpan, México. Foto de Internet

María y Jorge Negrete filmaron juntos varias películas, entre ellas Reportaje, El charro inmortal, El peñón de las ánimas, México de mis amores y El rapto. Ambos se casaron el 18 de octubre de 1952, en Tlalpan, México, y su boda fue muy espectacular, según narraciones en varios portales de noticias.

La ceremonia fue en Finca de Catipoato, en Tlalpan, y acudieron personalidades como Octavio Paz, la actriz Columba Domínguez, el legendario director Emilio "el indio" Fernández, los actores Fernando y Andrés Soler, Frida Kahlo y Diego Rivera, entre muchos más.

Lamentablemente su matrimonio duró poco, puesto que al año siguiente murió él en Los Ángeles, California, Estados Unidos, tras ser internado porque se le reventaron algunas várices del esófago y del estómago, lo que provocó una hemorragia.

Leer más: Este privilegio de "El Tigre" Azcárraga a Ramón Valdés sorprendió a todos

"Negro, aquí estoy y estaré siempre contigo", le dijo María Félix a Jorge Negrete cuando lo tuvo frente a ella, al encontrarse grave, y al día siguiente de decirle esas palabras él perdió la vida (5 de diciembre de 1953) a la edad de 42 años.