María Félix, la mexicana inmortal

Sin diferenciar entre la vida y la muerte, María Félix persiste como la voz e inspiración de miles de mexicanas.

El 2020 lo ha reafirmado. Sus palabras a favor de la igualdad entre la mujer y el hombre, las frases inmortales sobre el éxito y la lucha femenina, así como su imponente glamour, se han instalado en redes sociales con frases y videos, pero además continúa inspirando a pasarelas de moda en todo el mundo, alcanzando cada vez a más generaciones.

Respondiendo a ese mito inalcanzable, “María Bonita” o “La Diva del Cine de Oro Mexicano”, cumpliría hoy 106 años de su nacimiento, y 18 de su fallecimiento, ambos acontecimientos un 8 de abril.

“Si María Félix será eterna a través del tiempo, es porque es, fue y será una mujer vanguardista, inteligente, valiente, visionaria, robusta y determinante. Como buena sonorense y mujer del norte de nuestro país, es recia, franca y voraz. Hablo de ella en presente porque María Félix es,” señaló en entrevista para EL DEBATE, Fausto Alatorre Betancourt, escritor del exitoso libro Diabla Frente al Espejo, que aborda la vida de la diva.

-Presente en el mundo

El también director de cine dijo a esta casa editorial que “La Doña” se mantiene viva en el inconsciente colectivo de los mexicanos, de los latinos, y en la mente de mucha gente europea, incluso en París, dijo, es enaltecida cuando hay que hacer referencia a mujeres que impusieron moda de pensamiento, forma de actuar y manera de conducirse por la vida, conquistando la mente y el corazón de chicos y grandes en todos sentidos. “María Félix es como dijo Octavio Paz, una de las cinco mujeres más importantes de México al equipararla con la Virgen de Guadalupe, La Adelita, La Malinche y La Llorona. La única diferencia, continúa diciendo Paz, es que a María Félix la vimos hablar, moverse y caminar”, destacó.

A su vez, Fausto Alatorre Betancourt describió a María como una mujer que eligió muy bien con quién trabajar, y así como eligió a sus parejas sentimentales eligió a sus escritores, directores, productores, coprotagónicos, amistades, pintores y cuanto necesitó. María Félix, dijo, se sirvió con la cuchara grande; le arrancó a la vida lo mejor, porque ella siempre se concibió como merecedora de lo mejor.

Claro, supo siempre muy bien qué le convenía y qué no. Supo decir no y supo decir sí, añadió.

«Mi historia es una historia de amor propio. Mantuve mi dignidad en alto sin sacrificarme por los demás y por ello no aspiro al título de autoridad moral, solo tengo un mensaje para las mujeres de mi país y del mundo… ojalá se quieran tanto como yo me quise» María Félix. Actriz mexicana.

- Impacto cultural

Sin embargo, destacó que “María Bonita” confiaba en el trabajo de los grandes y reconocidos diseñadores como en el trabajo de diseñadores amigos suyos. Esto, porque dijo que quien tenía la última palabra siempre era ella.

“María Félix fue la primera celebridad que aceptó que Valentino diseñara un vestido para alguien importante. Ese diseño incluso está firmado por ‘La Doña’ y se encuentra en exhibición en su Atelier de París”.

Alatorre Betancourt considera que María Félix es la responsable directa de muchos privilegios con los que hoy cuentan las mujeres, ya que gracias a ella se comenzó a hacer un cine producido para mujeres que no tenían nada que ver con la imagen de la mujer abnegada y al servicio del hombre.

Lo anterior, dijo, permeó incluso en las costumbres de cómo la mujer se concebía a sí misma y de cómo el hombre concebía a la mujer. Como consecuencia, sostuvo que se vio también una manera distinta de la concepción de la imagen del hombre frente a sí mismo.

Lo más impactante para Fausto Alatorre Betancourt a la hora de realizar su libro Diabla Frente al Espejo, fue conquistar el mercado en nombre del amor, respeto y cariño que dijo, le debe a ‘La Doña’.

Logró publicar su escrito durante el centenario de su natalicio en 2014, lo posicionó y vendió en las mejores librerías del país, y también logró compartirlo con lectores de todo el mundo gracias al apoyo que le brindó su página en Facebook llamada “Diabla frente al espejo”.

- Amor por México

María Félix se instaló en la memoria de México gracias a una filmografía de casi 50 películas, donde interpretó a mujeres fuertes, capaces de imponerse ante la figura del macho mexicano de su época. Inmortalizó sus relaciones amorosas casándose con el cantautor Agustín Lara y después con “El Charro Cantor” Jorge Negrete.

Todas Mis Guerras fue el único libro autorizado por la actriz en el que ‘La Doña’ alimentó su legado con un mensaje muy especial para todas las mujeres.

“Mi historia es una historia de amor propio. Mantuve mi dignidad en alto sin sacrificarme por los demás y por ello no aspiro al título de autoridad moral, solo tengo un mensaje para las mujeres de mi país y del mundo… ojalá se quieran tanto como yo me quise”.

Las frases que inmortalizó:

• Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca- Destacar!!!

• Si tú quieres dejar a un hombre, investígalo pero si no lo quieres dejar, no le busques porque le vas a encontrar.

• No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo.

• Yo nunca he llorado por un hombre porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo”

• Vale más dar envidia que piedad

• En un mundo de hombres como éste, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres abusadas.

• La mejor manera de amar a alguien es amarlo como la persona es, con sus defectos.

• Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca.

• La belleza está en la planta de los pies. Sí, porque una bonitilla sentada pega pero nada más se levanta, camina como chencha y ya no.

• El dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari…

• Yo manejaría a México con orden y con honor

• Habiendo tantos hombres… ¿llorar por uno?

• Los mexicanos aprendemos del fracaso

• No es difícil ser bonita, ¡lo difícil es saber serlo!

• A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva.

