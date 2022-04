María Félix, más viva que nunca

México.- Una noche de 1996, ante miles de televidentes, Verónica Castro le preguntó a María Félix sobre su éxito, “la gente me quiere porque soy ganadora”, respondió la Doña convencida.

A 20 años desde su fallecimiento y 108 de su natalicio, María Bonita ha reafirmado, lejos de la altanería que la caracterizaba, que su personalidad, glamur y sabiduría, la hacen única a los ojos de las mujeres mexicanas, las nuevas generaciones, aquellas que luchan como ella luchó contra el machismo y las que reconocen su anuncio anticipado de la revolución femenina en el país.

“En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado, ahí viene la revancha de las mujeres. Hago un voto de fe para que las mujeres mexicanas no se queden calladas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser”, dijo la actriz.

Más de la Doña

El 2022 adelanta una expansión de la vida y obra de María Félix sin precedentes. Por primera vez se filmará una serie bibliográfica por parte de Televisa Univisión, y la Doña será interpretada en su adultez por la actriz y cantante Sandra Echeverría, en su juventud por la actriz Ximena Romo y en su niñez por la actriz Abril Vergara. “Hoy más que nunca su historia y su legado nos hablan de forma directa a las mujeres y al mundo”, compartió la actriz Ximena Romo.

Si bien la intérprete, Eiza González compartió a través de sus redes sociales que trabaja en una película biográfica de la Doña, esto todavía se encuentra en trámites de derechos de imagen. “Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres que deben ser conocidas, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con la marca de María Félix por elegirnos para compartir su historia con el mundo!”, expresó González.

Pero no solo eso, el nombre de María Félix ya puede comercializarse de forma oficial en marcas de alimentos y bebida, cosméticos, diseño de interiores, mobiliario, moda, museográfico y más.

María Félix. Foto: Debate

Reina en TikTok

La mexicanidad de María Félix se ha rescatado por las nuevas generaciones en redes sociales, como TikTok y fragmentos de sus grandes entrevistas alcanzan millones de reproducciones repitiendo su imagen y sus palabras.

Entre algunas de las frases más populares en la plataforma destacan, “Nunca he querido a nadie como me quiero yo a mí misma, entonces nadie ha podido hacerme sufrir”, “No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo“, o la emblemática frase, “Solo tengo un mensaje para las mujeres de mi país y del mundo: ojalá se quieran tanto como yo me quise”.

Con una carrera cinematográfica de más de 40 películas grabadas en México, Francia, España, Argentina e Italia, entre otros, su incursión en la moda, la política y la cultura, la máxima diva del cine mexicano forjó su propia imagen y supo propiciar las condiciones necesarias a su estilo para llegar a ser quien fue y sigue siendo.