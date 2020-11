María Félix un cuerpo natural que sabía como presumirlo bailando

Una vez más María Félix nos vuelve a dejar con la boca abierta, pues la artista no solamente fue conocida por su carácter y glamour, también por tener un cuerpazo natural a pesar de haberlo mostrado pocas veces en la pantalla grande, cada que lo hacia nos dejaba con la boca abierta, pues era impactante, ya que sabía como presumirlo en los reflectores.

En redes sociales circula un video de María Félix bailando danza árabe sobre un escenario, además de lucir un vestuario el cual dejaba muy poco a la imaginación, por si fuera poco la artista presumía con orgullo la piel de porcelana que tenía, pues era bien sabido que La Doña se cuidaba la piel con las mejores marcas.

"Sin duda, fue una de las mujeres más bellas de la época de oro, e independientemente a su altivez, hoy en día no hay una sola mujer, qué sea tan bella como María Félix. Está mujer todo poseía, excepto el bailé, sus movimientos nada rítmicos", "Es como un sueño hecho realidad, nunca me imagine que vería a la Doña bailando oriental, muchísimas gracias por compartirlo con el mundo, el vestuario esta hermoso, de que película es?", le escriben a María Félix sus fans.

Aunque María Félix pocas veces hablaba de su vida personal, a muchos les sorprendía no solo como lucía su cuerpo, sino su abundante cabellera, la cual en algún momento le decían que si usaba peluca, pero como María Félix era una mujer de carácter fuerte de inmediato les contestaba a quienes cuestionaban su belleza.

Incluso muchas mujeres del medio de la farándula, trataron de competir con su belleza, algunas de ellas eran Verónica Castro, Sara Montiel y Elsa Aguirre entre otras, pero máxima diva siempre fue María Félix aún después de su muerte La Doña sigue dejando a más de uno con la boca abierta por su eterna belleza.

María Félix también nos sorprendía porque era una mujer culta, ya que cada cuestionamiento que le hacían en las entrevistas, respondía con mucha inteligencia, ya que no le gustaba que nadie la opacara, es por eso que siempre la vimos como una diva inalcanzable que sabía muy bien lo que decía frente a las cámaras, es por eso que se ganaba el respeto de la prensa.

Otra de las cosas que nos sorprendía de María Félix era que nunca quiso que nadie la hiciera menos, prueba de ello fue cuando se enfrentó a Columba Domínguez cuando ambas filmaba una película, pero al parecer entre ambas había una enemistad, por lo se dieron con todo en un forcejeo, pues Columba Domínguez se molestaba por la actitud de María Félix.

"Sí la enfrente la tenía que enfrentar, si no la enfrentó me mata, tenía que hacerlo precisamente en Maclovia, me agarró un brazo aquí, me sangró, como ella tenía unos brazos gordos así, con mis manos le agarre nomas un pedazo, porque no alcanzaba mi mano para más", dijo Columba para el programa La historia detrás del mito.