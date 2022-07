María Félix y Diego Rivera: el romance al que no accedió "La Doña" y la pintura al desnudo que arruinó

La actriz María Félix fue una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Con su carácter, belleza y dotes artísticos, conquistó el corazón de varios hombres, entre ellos, el pintor mexicano Diego Rivera, quien fuera esposo de la también pintora Frida Kahlo.

Fue durante una entrevista con el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, donde María Félix contó de qué manera arruinó una pintura que le había hecho Diego Rivera, con la ayuda de un albañil que estaba haciendo unas reparaciones en su hogar en la Ciudad de México.

Diego Rivera pintó desnuda a la célebre actriz y en aquella entrevista, dejó muy en claro que no le gustaba la obra artística del esposo de Frida Kahlo. "Nunca me ha gustado la pintura de Rivera, pero no es una crítica que yo hago a sus espaldas, se lo decía a él mismo".

"La Doña" tuvo una muy cercana amistad con Frida Kahlo y Diego Rivera, e incluso, vivió con ellos por un tiempo, sin embargo, externó que la amistad con la famosa pareja, no era porque le gustara la pintura de Diego.

María Félix le contó a Jacobo Zabludovsky, que ella quería que Diego Rivera la pintara usando una tehuana (uno de los trajes típicos mexicanos más conocidos en el mundo), pero el también muralista le dijo que eso era muy vulgar, pintándola como él quería, desnuda, ya que estaba enamorado de ella.

Me pintó como él quería, desnuda, porque estaba enamorado de mí, entonces, me pintó, estaba muy desnuda.

En su relato, la actriz nacida en Álamos, estado de Sonora, México, mencionó que un tiempo después, Diego Rivera le pidió prestado su pintura al desnudo, para una exposición que tuvo en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX. Pero la actriz no se le prestó, recibiendo muchos insultos del pintor, "me dijo de todos los nombres, me insultó, hasta un año después me volvió a hablar".

Por otra parte, María Félix puso dicha pintura en un lugar especial en su residencia y en cierta ocasión, su esposo, el banquero francés Alex Berger, le hizo saber que le desagradaba.

"Ese retrato lo puse aquí y Alex, pasaba todos los días y me decía: algún día que tengas una crisis de amor, me vas a quitar esa pintura de ahí, porque no me gusta nada, tienes una pierna de palo, estás horrible".

Ante esto, María Félix, con ayuda de un albañil, modificó el retrato que le hizo Diego Rivera, cubriendo algunas partes con pintura blanca, "le mande poner blanco para tapar un poco todo aquello, le quite lo desnudo, estaba asustadísimo el albañil, a la original de Diego, pero ¿por qué no? Ahora está mejor".

Asimismo, mencionó que Diego Rivera nunca lo supo, "pero no tiene importancia, a mí me ha gustado mucho tener mis retratos, en lugar de tener otras cosas, tengo mis pinturas que me representan".