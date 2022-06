María Félix y el día que fue criticada por la sociedad por usar pantalón cuando enviudó de Jorge Negrete

María Félix no sollo fue considerada la mujer más bella del mundo, también la más polémica, pues para muchos fans vivió en una época donde ella estaba muy adelantada, algo que admiran demasiado, aunque sus acciones y decisiones le trajeron algunos problemas de los cuales salió victoriosa, pues nunca se rindió.

Y es que cuando María Félix enviudó de Jorge Negrete, ella llegó procedente del extranjero a México, pero lo que causó revuelo es por haber llegado en pantalón, algo muy mal visto por la sociedad hace décadas, pues era como una especie de tabú que las mujeres llevaran prendas similares a la de los hombres.

“Fui atacada cuando murió Jorge Negrete por bajar del avión con pantalón masculino. En esa época, ser viuda y usar pantalón era mal visto”, dijo María Félix cuando la sociedad y la prensa la vieron llegar al aeropuerto con el outfit el cual dio mucho de que hablar, pero muchos no sabían que para La Doña ese diseño que portó era lo más moderno en el extranjero, pues siempre fue una mujer de moda.

María Félix muy criticada por su pantalón/Instagram

Para quienes no lo saben, la actriz mexicana, quien se la pasaba durante largos periodos en su departamento en París, adoptó la moda de ese tiempo, la cual era pantalón acampanado a la cintura, el cual se combinaba con blusas, manga larga, básicas o de encaje diseño que le encantó a la famosa mujer, pero en México al parecer ese estilo de ropa no era bien visto entre las mujeres.

"Cierto la prensa se ensañó con nuestra Diva, pero no entendían que ella vestía a la moda europea y por esos lugares no era mal visto, causó revuelo, pero como siempre ella no le dio importancia alguna, siempre estaba a la crítica, pero como siempre su altivez se impuso", "Qué no hubo un problema precisamente con la familia, incluyendo lo del famoso collar que terminó pagando María", escriben las redes.

La artista, a pesar de estas críticas lejos de hundirse con todo y su fama, lograba que más personas quisieran saber sobre su enigmática personalidad, la cual hasta hoy en día sigue sorprendiendo.