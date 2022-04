María Félix y el día que puso a una periodista como "chancla" por su pésima pregunta

En una de sus tantas visitas a España, María Félix recibió un homenaje por su larga trayectoria en el cine mexicano hace años, pero en una de esas una periodista la hizo enojar demasiado por hablar de ella en pasado, como si ya no existiera, por lo que en plena entrevista la puso como chancla.

Fue en Madrid, donde María Félix era recibida por los medios y entre los halagos que recibía, una periodista le dijo lo siguiente 'siente nostalgia por lo que fue', le dijeron a La Doña en su cara cuando de pronto decidió contestarle a quien le hizo esa pregunta que no le pareció ni un poco.

"¿Por qué?, por qué fui, ¿por qué habla del pasado si usted viene al presente, si no estuviera en el presente, no estuviera aquí ya me hubieran olvidado y usted bueno, tampoco hay urnalistas periodistas que tengan unas preguntas muy buenas porque esa pregunta que me hizo no es buena, después de que vengo a verlos me viene a decir usted lo que yo fui, que no le parece", le dije molesta a la española.

Y es que cualquier elogio que no estuviera bien centrado para la diva de la Época de Oro era una ofensa para ella, por lo que muchos periodistas le tenían miedo a las respuestas de María Félix quien podría contestar de la manera que ella quisiera si esta no le gustaba del todo, pues no iba a permitir que la hicieran menos o que insinuaran su que su edad era símbolo de vejez.

"Una inteligencia a la velocidad de la luz ante la bruta de la periodista, no sabía a quién se enfrentaba", "Cuando le dice que no le parece que soy... Sus ojos de demonio... Y eso que la adoro, pero sus ojos son de otro plano", escriben las redes al ver la entrevista.

Otra de las cosas que siempre dieron de que hablar de María Félix es que su presencia siempre causaba tremendo alboroto, ya que todos querían saber cosas relacionadas con su vida privada, además de amistades con personalidades mexicanas importantes de sus últimos años de vida.