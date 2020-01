María Félix y la pelea que tuvo con una actriz que manchó su ropa

María Félix considerada una mujer de caracter fuerte pero con un gran porte jamás se dejó de nadie, pues en varias ocasiones opacó a varias famosos y se los hizo saber, pues no quería que nadie sobresaliera mientras ella se encontraba en el mismo lugar que ellos.

Una de las peleas más que tuvo en esa época fue con la actriz Columba Domínguez con quien tuvo que realizar una escena en la que ambas se enfrentarían, y aunque la segunda no era de carácter fuerte tuvo que enfrentarla, pues siempre tachó a la Doña de prepotente con todos.

"Sí la enfrente la tenía que enfrentar, si no la enfrentó me mata, tenía que hacerlo precisamente en Maclovia, me agarró un brazo aquí, me sangró, como ella tenía unos brazos gordos así, con mis manos le agarre nomas un pedazo, porque no alcanzaba mi mano para más", dijo Columba para el programa La historia detrás del mito.

Dicho enfrentamiento se debió a las constantes ofensas que recibía Columba por parte de María, pues la acusaba de manchar sus costosos abrigos mientras se encontraban en filmación.

Mientras tanto los usuarios que han visto la entrevista opinaron sobre el altercado y dejaron en claro que la actitud de la mujer más bello del mundo no era del todo amable, pero otros estuvieron de lado de Columba.

"Yo si creo lo que dice la señora...María se veía que era prepotente soberbia presumida solo basta mirarle para notar su prepotencia", "Lo siento pero María Félix puede tener todo, menos brazos gordos", fueron algunos de los comentarios que se hicieron notar.