María Félix y la vez que Jacobo Zabludovsky fue humillado por ella

María Félix siempre que era cuestionada sobre su vida privada de inmediato se defendía y es que no dejaba que ningún periodista hablará más de asuntos personales ni siquiera el reconocido maestro Jacobo Zabludovsky, quien fue un pionero de la información en nuestro país y que tuvo la desgracia de haber sido humillado por la actriz cuando le realizó una entrevista hace varios años.

Resulta que Jacobo Zabludovsky hizo un comentario a La Doña sobre todas las veces que se ha casado algo que molestó a la famosa quien le dijo frente a las cámaras al periodista que le importaba saber eso, dejándolo sin habla, pues no se imaginó que le contestaría de esa manera.

A mí no me molesta nada si todos vamos a estar en un tono armonioso Jacobo como yo creo que hemos estado verdad, le dijo María Félix a Jacobo Zabludovsky, quien se quedó callado y prefirió reírse en el incómodo momento que vivió con la máxima exponente del Cine de Oro mexicano.

Pero eso no fue todo pues Jacobo Zabludovsky quiso remediar su error asegurando que la actriz era una mujer con hambre de poder debido a las lujosas joyas que portaba, por lo que ella de manera franca le dijo que se viste así por el respeto que le tiene al público, además le mencionó que no iría a ninguna parte en fachas volviendo a dejar al periodista en ridículo, por lo que no le quedó de otra más que volverse a reír de las declaraciones de su invitada, quien se miraba segura en cada una de sus declaraciones algo que siempre llamó la atención de sus más grandes admiradores.



Recordemos que el porte de Maria Félix ha traspasado fronteras y nadie se le ha igual a la polémica mujer quien dejó un gran legado en sus películas, además de varias anécdotas como está las cuales quedaron grabadas en entrevistas, donde Maria Félix no solo demostró belleza y elegancia, sino inteligencia a la hora de responder preguntas, ya que nada intimidó a la diva del cine.

Quién fue Jacobo Zabludovsky

Jacobo Zabludovsky fue un periodista mexicano que estuvo al frente del noticiero 24 horas durante 27 años, por lo que fue todo un icono de la pantalla chica en esa época, además estuvo en los acontecimientos más importantes del mundo, por lo que se ganó el respeto de sus colegas quienes hoy en día siguen su escuela.

El también abogado falleció el 02 de julio de 2015 en la Ciudad de México debido a un accidente cerebrovascular causando gran conmoción en el mundo del periodismo mexicano.

