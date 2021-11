María Félix y la vez que puso en su lugar a una periodista española en un homenaje

María Félix sigue siendo una mujer que dejaba a todos con la palabra en la boca, prueba de ello fue cuando acudió a España a un homenaje donde una periodista le hizo una pregunta que no le pareció del todo agradable a la famosa pues le dio a entender que su éxito en la pantalla grande había terminado.

En la entrevista se puede ver a la actriz mexicana encarando a la reportera a quien le dice "¿por qué, porque fui? Si estoy en el presente", le dice María Félix a la entrevistadora quien decidió corregir su pregunta, pero ya era demasiado tarde, la artista le hizo saber que hay reporteros que no saben formular buenas preguntas.

Tampoco hay periodistas que tengan preguntas muy buenas, porque esa pregunta que me hizo no es buena, después de que vengo a verlos me vienen a decir que yo fui, dice La Doña molesta en plena entrevista donde deja en claro que nadie se mete con ella sin salirse con la suya.

Y es que lo que más le molestaba a María Félix es que no hablaran de sus logros a lo largo de su carrera, pues ella misma sabe muy bien que fue una de las máximas exponentes de la pantalla grande, incluso hoy en día su nombre es sinónimo de arte mexicano.

"Una inteligencia a la velocidad de la luz ante la bruta de la periodista,no sabía a quién se enfrentaba", "Solo pienso que debieron formular bien las preguntas aparte muchos iban en mal plan. He visto entrevistas geniales donde es todo lo contrario a esta. Depende de cómo se le abordaba y estaba en su derecho", le escriben a María Félix los usuarios que vieron la entrevista.

Amiga de Sara Montiel

Fue en ese mismo evento donde la primera actriz Sara Montiel, recibió en España a María Félix quien en su juventud la rechazó muchas veces, por lo que tuvieron que pasar décadas, para que la española pudiera tener una amistad con La Doña quien se portó muy bien con ella, incluso la acompañó hasta el aeropuerto y la sentó en su lugar.