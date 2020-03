María Félix y la vez que se vengó de Pedro Infante por enfadoso

No cabe duda que María Félix era una mujer de carácter explosivo cuando algo no le parecía y es que la legendaria mujer confesó en una de sus entrevistas que estaba harta de una guitarra de Pedro Infante, por lo cual decidió romperla, ya que no le gustaba para nada y aunque no especifico la razón dejó en claro como lo hizo.

Yo la rompí y la de Jorge Negrete también, ya me tenían hasta aquí, ya no rompí la caja que Agustín Lara me había encomendado también una caja flejada, dijo María en una entrevista.

Y es que tal parece que cuando a la doña no le agradaba algo era de armas a tomar, pues como todos saben cuando no le parecía algo se le iba encima como toda una feria, razón por la cual era conocida como toda una mujer de carácter fuerte.

"Ella tendría sus motivos personales, y se respetan.Gracias por el video", "Bien dicho Maria Félix me encanta, una mujer muy sabia dar carpetazo al pasado le gustaba vivir el presente", le escribieron a María.

Recordemos que algunos de los artistas que le tenían miedo eran Raúl Velasco y Juan Gabriel este último quedó impactado cuando la actriz lo visitó en el programa Siempre en domingo donde le dedicó una canción la cual en esa época era muy polémica.

Te puede interesar

Discurso feminista de María Félix toma fuerza en redes sociales

Galilea Montijo fascina con vibrante look en Pequeños Gigantes

Cristian Castro se convertiría en pastor, motivado por el coronavirus