María Fernanda García habla de su salida de Una familia de 10

María Fernanda García recibió un muy merecido reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La actriz celebra 25 años de trayectoria artística, motivo por el cual, la ANDA le otortó un significativa medalla durante un evento que se llevó a cabo en el legendario Teatro Jorge Negrete.

"Hoy estoy celebrando mis 25 años de actriz y me dieron mi medalla en la ANDA", comentó la actriz en sus redes sociales.

Ante la molestia de muchos fanáticos de la serie "Una familia de 10", producida por Jorge Ortíz de Pinedo, el personaje de la Tía Licha (interpretado por María Fernanda García) murió. Anteriormente se dio a conocer que la actriz no formaría parte de la tercera temporada. En entrevista para Televisa Espectáculos manifestó:

La gente se ha quejado muchísimo, la verdad estoy conmovida porque hay unos comentarios tan simpáticos que me han mandado.

"Sucedio porque hubo un desajuste en cuanto a lo económico, pero yo creo que ese desajuste ya se va a subsanar, vio Pedro que la gente me quiere mucho, Don Jorge (Ortíz de Pinedo) ya me dijo que me extrañaron mucho...y pues la Tía Licha es icónica".

El personaje tuvo un final inesperado. En el primer capítulo de la nueva temporada, se dio a conocer que la Tía Licha no murió por alguna de sus tantas "enfermedades", sino todo lo contrario. La autopsia reveló que tenía altos niveles de guasamamaya verde de Tanzania en su sangre.

Ante esto La Nena señaló: "¡qué!, pero mi mamá era alérgica a la guasamamaya verde de Tanzania, yo por eso le daba guasamamaya roja de China". Lo que en realidad pasó, es que la Tía Licha dos días antes de morir, se comió un tamal rojo de guasamamaya verde de Tanzania, tamal de la reserva de Don Arnoldo.

"Le dije que me sentía mal cu.... jajaja", expresó María Fernanda García en sus redes sociales, junto a un dibujo del sepelio de su personaje, esto en alusión que su personaje siempre decía estar enfermo y nadie le creía. Eso sí, ¡era un poco dramática!