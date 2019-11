María Fernanda busca ser reina como su mamá, Chayito Simancas

Mazatlán.- La guapa María Fernanda Aparicio Simancas, nacida en Mazatlán, de 24 años, quien estudió administración de empresas, tiene clara su meta de este 2020 ser la reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, que llevará por nombre Somos América, así como su mamá plasmó en 1989 su nombre en la máxima fiesta. Mira con gran alegría estar dentro del Carnaval de Mazatlán, está muy emocionada de estar dentro, pues suceden muchas cosas, que no sabía que pasaban dentro del Carnaval.

“Me lancé de candidata porque ya tenía ganas de estar dentro y es un reto personal para crecer como mujer”, reiteró.

María Fernanda. Foto: Jorge Osuna

Fiesta máxima

Comparte en entrevista con EL DEBATE que: “El carnaval es de lo más esperado por los mazatlecos, una fiesta donde toda la gente está alegre, donde toda la gente se une, lo describo como muy alegre”, refirió.

Al cuestionarla qué le gustaría que se cambiara de la máxima fiesta, expreso “No he visto algo que se deba cambiar, me gustaría que dure más días, me gustaría que hubiera más eventos de limpieza de playas, donde la gente se involucre, metería más eventos de limpieza de playas”.

Indica que el Carnaval cada año logra llegar a más países y más personas vienen a disfrutar de los eventos que lo integran. “Me gustaría que fuera el primer carnaval del mundo”.

Foto: Jorge Osuna

Hija de una reina



Refiere que en su infancia vivió la algarabía en compañía de su familia, en especial de su mamá, Chayito Simancas, quien se coronó en 1989.

“Con ella me acuerdo que asistía al carnaval y fue muy padre, luego en el 2014 fue su homenaje de 25 años y fue muy padre para mí, me subí al carro alegórico y me gustó mucho. Uno de los sueños de mi mamá fue que una de sus hijas buscara ser reina del carnaval, cuando supo que yo me quería anotar de candidata le gustó muchísimo”. Externa que le ha compartido su experiencia y le da algunos consejos.

Foto: Jorge Osuna

María Fernanda vivió en Culiacán, luego radicó cuatro años en la Ciudad de México por cuestión de estudios, pero hace unos meses ya se encuentra radicando en el puerto.

“Me considero una mujer honesta, humilde, que le gusta siempre ayudar a los demás, me preocupo por el medio ambiente, soy una persona que siempre busco el sí, se puede, sencilla, amigable y soy de gran empatía”.

Refiere que en unos años más le gustaría ser una mujer exitosa, tener su propia empresa, se dijo apasionada de la repostería, le gustaría tener una fundación que ayude a los animales.