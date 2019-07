María Inés celebra su cumpleaños rodeada del amor de sus hijos

María Inés Guerra celebra 36 años de vida de la mejor manera, en compañía de seres queridos y amigos. En su perfil en Instagram compartió una tierna fotografía donde comparte con sus seguidores el mejor regalo que la vida le ha dado, sus tres hijos: Pedro Pablo, María Inés y Luciano (fruto de su matrimonio con Gustavo Guzmán).

La ex participante de la primera generación de La Academia, resaltó que este era el tiempo para disfrutar a las personas que más ama. "Ayer 1 de julio fue un día muy especial, 36 años de aprendizaje continuo y 36 años de agradecimiento con todas las personas que han tocado mi vida y tiempo".

"Este año lo empiezo con todo el amor, amor en todas sus formas. Este nuevo año me regalo tiempo de introspección, tiempo de análisis, tiempo para mi misma sin culpas. Tiempo para las personas que están a mi alrededor. Tiempo para perdonarme, tiempo para perdonar, aprovechar el tiempo y no vivirlo con prisa porque no quiero voltear atrás y decir, 'no disfruté lo que tenía'. Aprender, compartir, agradecer", mencionó María Inés en su post en Instagram.

Su amiga y compañera de la primera generación de La Academia, Laura Caro, no tardó en felicitarla por un año más de vida. "Hermosa muchas felicidades, te quiero mucho, será un gran año. Te mereces todo lo mejor de este mundo, que la vida te siga colmando de amor y vive que la vida se nos va, cada día es un nuevo comenzar".

En una pasada entrevista con EL DEBATE, la "Güera" compartió que la tenacidad, fue alguno de sus mayores aprendizajes que ha tenido desde su participación en el reality de TV Azteca.

“Muchas veces nos desmotivamos, muchas veces queremos que todo salga rápido, queremos el éxito a la de ya el día de mañana, yo creo que el éxito es un proceso y un camino que jamás se termina de transitar, eso ha sido mi mayor aprendizaje, el trabajo, la constancia y la disciplina”.

Aunque María Inés no ha estado tan empapada en la música como el resto de sus compañeros de La Academia, a lo largo de estos años logró hacerse de una estupenda carrera como conductora de televisión, desde su ingreso en el desaparecido programa matutino Con sello de mujer.

Cabe recordar que el 7 de septiembre de 2013 y luego de cinco años de noviazgo, María Inés contrajo matrimonio con el publicista Gustavo Guzmán Favela; posteriormente el 19 de mayo de 2014 nació su primer hijo, a quien nombraron Pedro Pablo.

El 7 de marzo de 2016 dio a luz a segunda hija a quien llamó María Inés y dos años después, en el mes de septiembre llegó a su familia su hijo Luciano. Independientemente de su carrera artística y vida privada, también dedica tiempo a labores altruistas, así como a un sin fin de campañas para el bienestar social.