María Inés, de la primera generación de La Academia, y sus tres hijos, contribuyen por la salud mental

Debido al aislamiento obligado por la pandemia del Covid-19, la salud de muchísimos niños se vio mermada. A raíz de esto y luego de haber tomado un curso para padres, la presentadora de televisión y cantante mexicana María Inés Guerra, llevó a cabo uno de los proyectos más personales de su carrera profesional, ayudada e inspirada por sus tres grandes amores, sus hijos Pedro Pablo, María Inés y Luciano.

Se trata de su primer libro musical infantil "Siente y canta con María Inés", el cual está conformado por tres cuentos dedicados a los niños para que logren reconocer y aceptar sus emociones, así como aprender a gestionarlas de manera sana.

En una muy agradable charla con Debate, María Inés, quien formó parte de la primera generación de La Academia, mencionó que tras haber tomado el curso antes mencionado, la ayudó a reconocer, realmente, cuál era uno de sus grandes deseos: escribir un libro.

"Y al ser mamá, mi mejor motivación fueron mis hijos, uno siempre va a querer darle lo mejor a sus hijos, pero también darle lo mejor a toda esta infancia, porque finalmente son el futuro, son las nuevas generaciones que sin duda requieren de esta estabilidad mental, lo cual que se vio afectada en la pandemia".

Para las ilustraciones del libro, María Inés tuvo la ayuda de una sobrina.

A través del cuento "Respira ya", María Inés Guerra, de 38 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco, resalta la importancia de tener buenos hábitos de respiración, ya que gracias a esto, se pueden tomar mejores decisiones. De una forma muy divertida lo refleja en el cuento, con unas ilustraciones "super lindas" que hizo su sobrina Regina Escobedo Guerra.

"En el primer cuento, que hablo de la respiración, trato de explicarle a los niños cómo funciona el cerebro y como necesita oxigenar su cerebro, cuando están muy enojados, furiosos o están demasiado tristes, hay que respirar para tomar mejores decisiones".

Otro de los cuentos es "¿A qué sabe el miedo?", donde apuesta por una buena gestión de las emociones, "reconocer a qué te sabe cada emoción, a qué huele, por ejemplo, a mí el miedo me podría oler a azufre, me sabe como si chupara una moneda o como si me pusieran cemento en el cuerpo y no me pudiera mover".

María Inés, Licenciada en Desarrollo Humano, por el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, y Maestra en Estudios Humanísticos, con especialidad en literatura, externó que cuando se le hacen estas preguntas a los niños, y pueden mediante la creatividad y desde una forma super honesta contesta, ya están aprendiendo a descifrar lo que sienten.

Ninguna emoción es incorrecta, por ninguna emoción nos podemos sentir culpables, pero sí, por lo que viene después, por los actos que tenemos.

En este mismo cuento no solo pregunta a los infantes a qué le saben las emociones negativas, sino también a que le sabe un beso o una sonrisa.

María Inés muy orgulloso y contenta durante la presentación de su libro. Foto: cortesía / Paco Buragin

El tercero, "Algodón de azúcar", es un cuento para ir a dormir y una canción de cuna. Muchos niños siguen yéndose a cama de sus papás, les da mucho miedo el estar en sus habitaciones, tienen pesadillas y no duermen bien, lo que después tiene repercusiones.

"Aquí apuntamos a fomentar buenos hábitos de sueños, estrategias buenas para llevar a tus niños a dormir y usamos esta magia, estos polvos mágicos que mi niña chiquita, de seis años, me decía: 'mami, ahora sí, ponme polvos mágicos de los que cuentas en tu libro para que no sueñe con Voldemort, ahora ella trae la onda de Harry Potter".

Asimismo, María Inés comentó que cada niño es diferente, cada niño es un mundo y hay que darle y reconocer las herramientas para poder ayudarlos, "por eso hay tres manuales para papás (en su libro) en donde a ellos les damos las herramientas para llevar una mejor dinámica familiar y que a través de los cuentos, ellos puedan ayudar a sus hijos".

Los hijos de María Inés, protagonistas de los cuentos de su libro

Pedro Pablo, María Inés y Luciano, "fueron parte interesantísima del proceso" de este grandioso proyecto, al convertirse en los personajes principales de los tres cuentos del libro: Luchi, Min y Pillo, quienes son auténticos, sencillos y amorosos.

"Se sienten super orgullosos de verse reflejados en los cuentos y siento que esto también les da como un ejemplo, es como un ejemplo de trabajo para mis hijos, de ayudar a los demás, de ponerse en la piel de los demás y que ellos también puedan llevar estos mensajes a sus amiguitos, están felices".

Sus tres retoños la acompañaron durante un reciente evento donde se llevó a cabo el lanzamiento del libro "Siente y canta con María Inés". Los reporteros que asistieron, le preguntaron a su hijo Pedro Pablo, cómo se sentía al respecto. Su respuesta derritió el corazón de madre de María Inés Guerra.

Me encantó porque dice: 'estoy muy contento, estoy muy orgulloso por el lanzamiento de mi mamá', bueno, yo como pavo real.

Este proyecto, como mamá, le deja la gran lección de estar trabajando también "por lo que nosotras queremos, porque muchas veces, cuando somos mamás, se nos olvida que somos mujeres, se nos olvida que somos hijas, hermanas, amigas, o no sé si solo a mí me ha pasado".

Su primer libro musical infantil le dio la oportunidad de reconocer, que puedo hacer las cosas a nivel profesional que tanto le gustan y de la mano de sus hijos. "Es una motivación bilateral y ellos aprenden del ejemplo, somos un modelaje perfecto para ellos, entonces, eso es lo que más aprendo, que puedo trabajar y seguir siendo una buena mamá para ellos y sobre todo, trabajar en equipo, eso es básico, la riqueza también está en la mayor cantidad de ideas que te pueden sumar".

La cantante María Inés aprendió a ser mamá y seguir con su carrera profesional. Foto: cortesía / Paco Buragin

¿Dónde puedo adquirir el libro de María Inés? "Siente y canta con María Inés" está disponible tanto en forma físico como digital, en las tiendas Gandhi, El Sótano, Sanborns, La increíble y Orion Kids, así como en Amazon.

Cada cuento tiene un código QR para descargar los temas musicales que acompañan cada cuento, los cuales fueron compuestos por María Inés. De igual forma, ese código también descarga los manuales para padres, te da acceso a ver los videos animados de cada canción en YouTube, y te manda directamente al audiolibro.

Los 20 años de la primera generación de La Academia, le saben a nostalgia

Este 2022 se cumple el 20 aniversario de la primera generación de La Academia, reality show a través del cual María Inés se dio a conocer. Haciendo referencia a uno de los cuentos de su libro, comentó que si le preguntarán a qué le sabe este aniversario:

Me saben totalmente a nostalgia, agradecimiento, a una hermandad infranqueable a pesar de la distancia, y sobre todo, a motivación y esperanza.

Los integrantes de la primera generación están planeando tener una reunión íntima, donde cada uno de ellos, asistirá con sus respectivos hijos (los que puedan asistir).

"Ya sumamos varios entre los 14, no tenemos planeando hacer nada de concierto, lo intentamos varios años atrás, creo que lo primero que tenemos que hacer es unirnos de corazón a corazón, sin tantos factores externos, eso decidimos hacer este año, algo super íntimo".