María Inés en proceso de divorcio de Gustavo Guzmán

María Inés Guerra y su esposo Gustavo Guzmán se encuentran aparentemente en proceso de divorcio. De acuerdo con la revista Quién la ex participante de la primera generación de La Academia y el empresario, desde hace unos meses ya no viven juntos, quedando la también conductora de televisión a cargo de los tres hijos fruto de su matrimonio.

Una fuente comentó a la revista antes mecionada, que se desconocen de momento los motivos que han llevado a María Inés y el padre de sus hijos a tramitar el divorcio. El próximo 7 de septiembre hubieran cumplido seis años de matrimonio.

Hasta el momento la cantante y presentadora de televisión no ha comentado nada sobre su supuesta separación. En redes sociales habría dado ciertos indicios al respecto; en julio pasado celebró su cumpleaños 36 publicando una fotografía en sus redes sociales donde solo aparece con sus hijos.

En su post María Inés hablaba sobre cambios en su vida, así como de perdonar y perdonarse a sí misma. "36 años de aprendizaje continuo y 36 años de agradecimiento con todas las personas que han tocado mi vida y tiempo, este año lo empiezo con todo el amor, amor en todas sus formas. Este nuevo año me regaló tiempo de introspección, tiempo de análisis, tiempo para mí misma sin culpas. Tiempo para las personas que están a mi alrededor. Tiempo para perdonarme, tiempo para perdonar. Aprovechar el tiempo y no vivirlo con prisa porque no quiero voltear atrás y decir 'no disfruté lo que tenía'. Aprender, compartir, agradecer".

Otra de sus publicaciones en su perfil de Instagram ha desatado dudas. "La vida nos regala momentos de reflexión, paz, calma, me encantó esta frase que lo dice todo: 'que la ansiedad no te controle y que no se convierta en algo tóxico, que la hiperactividad no sea tu dueño. Desacelera el paso y pon atención en las cosas más pequeñas y respira'".

María Inés Guerra conoció a Gustavo Guzmán en un torneo anual de golf de TV Azteca, evento que le tocó conducir.