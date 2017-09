María José a Jolette: "¡nadie es indispensable!" (VIDEO)

La hayan usado o no para subir el raiting en el programa Bailando por un sueño, Jolette ha generado controversia, al igual que en su estancia en La Academia.

Al ser la primera expulsada de este reality show que se transmite todos los domingos por Las Estrellas, la conductora de televisión no se quedó callada, asegurando que usaron de nueva cuenta su imagen a beneficio de la emisión.

La hermosa cantante María José (La Josa), forma parte de los jueces de Bailando por un sueño.

María José reconoció que ella no hubiera sacado a Jolette en el primer programa del reality show.

En una charla en Javier Poza en Fórmula, la cantante confía en que pronto se le pase el enojo a la ex participante de Bailando por un sueño.

"Como yo no sentí justa la calificación al principio, lo comenté con María y obviamente si ella no hubiera estado de acuerdo, pues ya hubiéramos llegado un punto medio; pero si no yo no hubiera sacado a Jolette”.