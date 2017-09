María José, esto hará para ayudar a damnificados de sismo

A María José y su equipo de producción se le ocurrieron hacer algo muy especial para ayudar a los damnificados del terremoto acontecido el pasado 19 de septiembre en varios estados de México.

Con el concierto que ofrecerá el 23 de septiembre en Caliente Plaza de Toros, la cantante apoyará a damnificados del sismo, por lo que a las personas que compren un boleto y realicen una donación en especie se les otorgará otra localidad.



En entrevista con Notimex, la promotora del evento, Gabriela Vera, comentó que la intérprete mexicana dará un concierto con causa canjeando boletos por donativo en especie como comida enlatada no perecedera, pañales, artículos de higiene personal y ropa.





"La mudanza de María José se llevará los donativos recabados para entregárselos a las personas que más lo necesitan, en la Caliente Plaza de Toros el día del concierto también colocaremos un centro de acopio para que todos los asistentes puedan apoyar", expresó.

La directora de Tu imagen, Publicidad y Espectáculos, manifestó que después de once meses, María José ofrecerá en Tijuana un show dinámico, ya que juega en sus letras y canciones durante todo el concierto.



Comentó que "La Josa" ofrecerá sus éxitos de cóvers y su reciento material en un show montado con una proyección completa, ya que la ex integrante de Kabah siempre le da un plus a su público en cada presentación.



El show tendrá aproximadamente dos horas y media de duración, tendrá sorpresas y subirá algunos asistentes a participar con ella en el escenario donde también pueden acudir menores de edad.



Vera expresó que María José se encontraba en la Ciudad de México con su hija en el jardín cuando sucedió el sismo pero que sólo tuvo el terrible susto.

"No al paulinazo".

En entrevista con el programa matutino de Pulsar 107.3 MMA, que se transmite desde Tijuana, María José se mostró feliz por la oportunidad de ir a trabajar a Tijuana y llevar su show "Lo que te mereces", el cual es nuevo en coreografías, temas y arreglos musicale.

"Es hora de ir a darle a Tijuana lo que se merecen, ¿Qué se merecen en Tijuana, unas nalgadotas o qué?", bromeó.

La cantante recordó sus tiempos con el grupo Kabah, y el reencuentro que tuvieron al lado de OV7, evento que nunca imaginó que fuera a suceder por la "rivalidad" de éstos.

Cuando tuvo la oportunidad de estar con ellos, María José dijo "no me lo puedo perder, no voy a hacer el Paulinazo"(...)Se pone muy padre revivir con tus compañeros, es un chiste obviamente". #DuriDuri Ahora sí todos a bailar ¡¡¡Ya es oficial!!! ¡¡¡Que emoción!!! ❤️ https://t.co/QCl2W6VFX9 vía @YouTube — Maria Jose Loyola (@lajosa) 9 de septiembre de 2017

María José ha logrado consolidar su carrera como solista, y por esta razón, asegura, tiene que respetar a sus fans, quienes desean verla a ella en el escenario, reiterando que en su visita a Tijuana, pasarán una noche increíble a su lado.

"Que se pongan las pilas, que se pongan guapos, que se vayan cómodos porque van a bailar y fácil acceso a la pompi porque les voy a dar lo que se merecen".

Defiende a Syntek.

Recientemente, Aleks Syntek arremetió contra el reguetón, y dijo que es un ritmo musical que no aporta nada y no le gusta. Por ello, representantes del género musical como Ozuna y Farruko "lo atacaron" en redes sociales. Otros salieron en su defensa, como María José.

“Él [Aleks Syntek] tiene todo el derecho de opinar que no le gusta el reguetón. La gente puede elegir en la televisión que ve y en el radio que escuchar, y comprar la música que le gusta”, señaló la intérprete de "Prefiero ser su amante".

La ex Kabah mencionó que la última producción musical del también compositor, llamada "Trasatlántico", donde realiza cóvers de música de los años ochenta, le gustó mucho.

“A mí me encantó el disco de Aleks Syntek; me fascinó, creo que le quedó increíble. A mí me encanta la música ochentera”, concluyó.

María José formó parte del grupo Kabah, entre 1992 y 2005, y " en en el Top 15 de las radios mexicanas.