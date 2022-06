María José regresa a Mazatlán con su gira ReConexión y nuevo sencillo

La cantante María José regresa de nuevo a Mazatlán, ahora con su gira ReConexión este próximo sábado 2 de julio, al Centro de Convenciones. La Josa platicó vía telefónica para El Debate estar contenta de venir a Mazatlán, así mismo habló de su nuevo sencillo, su próximo disco y de la gira que tiene por varias ciudades de México, así como en 13 ciudades más de Estados Unidos, acompañada de Lupita DAlessio.

El concierto

Precisó que ReConexión es un show que se quedó a la mitad de la pandemia y ahora regresa para seguir presentándolo en varias ciudades. “A la gente le ha gustado mucho el show, donde nos hemos presentado hemos tenido casa llena y eso se agradece muchísimo”. Sobre su concierto en Mazatlán dijo que estará compuesto por una extensa lista de canciones que ya pueden ir ensayando y descargarlas en Spotify con el nombre de ReConexión 2022.

La cantante viene con un buen espectáculo para Mazatlán.

Nuevo sencillo y la gira

Entre otros temas María José habló también de su nuevo sencillo “Me quedo aqui abajo”, una canción de Laureano Brizuela. “La canción es una versión fresca, bajo la producción de Armando Ávila y es también uno de los temas que se desprende del disco Libertad, el video ya lo hicimos en Tik tok y tiene 20 millones de vistas”. La intérprete de No soy una señora, destacó que llamó a su disco Libertad para hacer un poco de referencia a esa falta de libertad que no tuvimos en pandemia, pero también a otros temas, como a la delincuencia o el expresarnos libremente.

La artísta quien se considera una persona transparente y que además se muestra tal cual, arriba y abajo del escenario, dijo que le ha gustado trabajar con Lupita D'Alessio. “ Vienen muchas fechas en México para este mes, ya en agosto tomaré unas vacaciones y en septiembre vamos para Estados Unidos. Vamos a va ir y venir porque tenemos fechas alternadas tanto Mexico como en Estados Unidos.Trabajar con Lupita D'Alessio es muy tranquilo, tiene fama de ser canijilla, pero conmigo ha sido muy linda, me ha tratado muy bien y me ha gustado trabajar con ella. Lupta D'Alessio en una dama y hay mucho que aprenderle, es una intérprete impresionante, porque lugar donde se para tiene al público comiendo de su mano y yo quiero ser como ella, me encantaria tener 50 años trayectoria y tener al público de esa manera”.

.