María Julissa la influecer rubia que paraliza con sus bikinazos

Quien está acaparando miradas por la belleza que se carga es María Julissa, novia del youtuber Dominguero.

Y es que la rubia además de ser muy popular en el mundo deportivo, también llama la atención por su cuerpazo.

Si echamos un vistazo a redes sociales podemos ver como la modelo aparece muy sexy en cualquier imagen.

En Instagram cuenta con más de un millón de likes, además de mucho contenido.

"Ese bikini se ve sensacional", "Ese bikini ta fenomenal, no hay gravedad", "Mariajulisa eres muy hermosa welcome to Guatemala", le escriben a la rubia.

Otra de las cosas por las que María Julissa es muy querida ha sido por su amor a los deportes extremos.

En algunos videos de su novio es muy común verla disfrutando de las citas demasiado peculiares de la pareja.