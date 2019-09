María León, Regina Blandón y Carlos Ferro arman trió en video

María León alborotó a todos sus fans al lanzar su video Locos, con el cual desató la locura en redes sociales y es que la mujer apareció dándose tremendos besos con el actor Carlos Ferro y Regina Blandón.

Y es que los tres famosos aparecen sobre la cama besándose y tocándose entre ellos dejando a los usuarios helados pues no se imaginaron verlos en estas ardientes escenas, mucho menos a Blandón que pocas veces ha desatado la sensualidad ante las cámaras.

Hasta el momento el video cuenta con más de 94 mil reproducciones y varios cometarios de todo tipo algunas de las escenas más mencionadas fueron los atrevidos movimientos que hace María León, quien es una experta en baile, por si fuera poco también se dijo sobre la química que hay entre ambos la cantante y el actor.

"Pensé que enserio había algo serio con Carlos ferro ahora se que aún tengo esperanzas", "Tanto tiempo esperando este video que hermosa María", "De los primeros en comentar y en ver el vídeo", escribieron sobre el video.

Recordemos que hace unos días María León y Carlos Ferro fueron captados muy cariñosos en un bar de la Ciudad de México, donde se les vio besándose apasionadamente, además como algunos saben ambos estuvieron saliendo por un tiempo, pero siempre evitaron el tema.

"Nunca lo intentamos realmente salimos y seguimos saliendo hace mucho que no pues porque yo estado de gira, pero si me vuelve a invitar pues saldremos por ahí otra vez y nunca realmente establecimos una relación como para decir si funcionó o no funcionó...", dijo María en una entrevista.

Cabe mencionar que María León además de cantar se dio a conocer por sus ardientes clases de pool dance con las cuales ha dejado a muchos con la boca abierta pues las presume en sus redes.