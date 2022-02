María León acusa a Yuri de PLAGIO; así le responde ella

La discusión no terminó y Yuri le contestó que le pareció extraño que fuera de esa manera, pero esa canción la grabó en Guadalajara hace algunos meses y que hasta pruebas tenía para confirmarlo. De la misma manera, León aseguró que ella también tiene pruebas de que es su canción y la grabó hace un año en Monterrey.

"¿Qué les parece una probadita de mi nuevo sencillo?", escribió Yuri en el video en el que canta un pedacito de su nuevo sencillo. Posteriormente obtuvo como respuesta de María León: "Ay caray comadre, sabes que soy tu fan y te quiero, pero no puedo quedarme callada, tengo que decirte que esta canción suena exactamente igual a una que escribí yo en mi disco".

La pelea tuvo lugar en Twitter desde el pasado lunes cuando Yuri, también conocida como La Jarocha, dio a conocer un pequeño adelanto de su nuevo sencillo, lo que de inmediato desató las alertas de María, a quien la suelen llamar Sargento León, y no se detuvo a reclamarle por eso, argumentando que era igual a una de las canciones que escribió para su nuevo disco.

Gilberto Coronel Periodista Web

Gilberto Coronel Periodista Web