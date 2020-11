María León con short de licra no esconde cuerpazo de Barbie

María León de 34 años de edad nos vuelve a dejar con la boca abierta en redes sociales, pero no por sus bailes o sus movimientos tan intrépidos en pool dance, si no por aparecer en un short de licra muy corto con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la artista quien es fanática del ejercicio y lo demostró con esta foto donde no solo se ganó miles de likes también varios comentarios donde fue elogiada.

Más de 125 mil likes le dieron a María León en la imagen, donde aseguró que ha sido una semana muy pesada para ella, es por eso que quiso verse estupenda en la imagen donde el cuerpazo que se carga dio mucho de que hablar, pues siempre le preguntan a la artista que come para tener un abdomen tan increíble, pues es de envidia.

"Hermosa totalmente!!! En todos los sentidos... saludos María Boita y claro que nos lo echamos", "Si la belleza fuera pecado tú ya estarías en el infierno", "Ayyyy pinshiiii María apenas estaba abriendo mis Doritos, deja los tiro pues", "Siempre listo María, a seguirle para el fin de semana hermosa", "Un beso grande mamita linda Nunca olvides que sos una mujer de hierro son mi familia que voy a proteger y cuidar te amo besotes", le escriben a María León en Instagram.

Para quienes no lo saben María León desde hace tiempo se ha enfocado en el baile, pero el pool dance es su mayor pasión, ya que le ha dado ese cuerpo de envidia que se carga, además de una gran disciplina, pero lo que pocos saben es que la chica ha tenido malas experiencias cuando entrena, pues se ha golpeado en varias ocasiones.

Tengo mis momentazos de torpeza, más seguido de lo que me gustaría... Follow a las primeras tres personas que adivinen como han llegado estas tres cicatrices a mi brazo, escribió María León en una foto donde enseñó sus cicatrices las cuales han sido parte de su disciplina.

Maria León con cuerpazo en short de licra/Instagram

María León también ha usado el pool dance para eliminar malas experiencias en su vida, pues le ha dado una gran reflexión al momento de entrenar, ya que en una ocasión publicó que se sentía muy triste y expresó su tristeza por medio del pool dance la cual ya se ha convertido en una parte vital para ella.

"Me sentía tan triste ese día... no entendía muchos “porqués”... sentía que “se me había quebrado un pedazo del alma.” Hoy que lo veo con el corazón contento y pleno, siento nostalgia, pero también siento que es un recordatorio hermoso de que todo pasa, los dolores, los desconsuelos, el apego..., dice parte del mensaje de María León en su cuenta de Instagram.

La también cantante nos ha enseñado que ella no necesita de cirugías plásticas como otras artistas que se hacen pequeños retoques, pues el fuerte de María León siempre ha sido su talento y no tanto su belleza, prueba de ello fue cuando la miramos en Playa Limbo, donde derrochaba magia arriba del escenario, pues se entregaba totalmente.

Aunque María León es una mujer muy guapa, se dice que está soltera, y aunque se le relacionó en el pasado con el actor Carlos Ferro se dijo que ambos eran amigos,, pero en una ocasión fueron captados dándose tremendos besos, los cuales decidieron ignorar pues no le dijeron nada a la prensa.