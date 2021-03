María León con shortcito de licra y top apretadito se la devoran en elogios

Tremendo cuerpazo el que se le miraba a María León de 35 años en redes sociales al posar desde una ventana donde se dejó ver con un short de licra y un top bien apretado el cual resaltó su ya bien trabajada figura.

En la foto se puede ver a María León con un conjunto deportivo, muy coqueto, pero eso no fue todo, ya que la artista también causó reacciones de todo tipo debido a lo bien que se le ve el abdomen plano que se carga, aunque muchos se lo atribuyen al tubo que hace la guapa mujer.

Pero lo que muchos no saben es la disciplina que lleva María León desde hace años empezando por la alimentación la cual ha cuidado demasiado la ex vocalista de Playa Limbo, pues en su cuenta de Instagram, también da consejos de como comer de manera saludable algo que le aplauden.

"Muy bien!! Con ganas o sin ganas, la disciplina ayuda a no tirar la toalla!!", "Muchos te critican por no tener un “cuerpo femenino” pero yo te veo y solo puedo pensar que CHINGONA cuanto esfuerzo para poder lograr verse así", le escriben a María León en Instagram.

Otra de las cosas que María León dejó bien claro es que para ella no fue nada fácil el tomarse esa foto, pues señaló que durante toda la pandemia le ha costado mucho trabajo el poder salir adelante en cuestión de entrenar, pues ha sido muy duro para la también cantante, ya que a veces ni siquiera tiene ánimos.

María León con tremendo cuerpazo/Instagram

María León también se ha encargado de ser un ejemplo para muchas mujeres, pues ella todo el tiempo trata de decirle a todas que los sueños y las metes se pueden cumplir, no solo con disciplina, sino con una actitud positiva, algo que ella emplea todas las mañana.

Creo que una de las cosas que más me ha costado ha sido mantener la disciplina del ejercicio y la alimentación durante este encierro eterno, encontrar la manera de mantenerme motivada, levantarme a entrenar cuando no tengo ganas y seguir avanzando...a veces en casa con lo que me he armado y a veces en un cuarto de hotel con lo que esté a la mano..." escribió en la foto.

