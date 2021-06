María León en leggins negros sorprende por lo bien formada de su figura

María León de 35 años de edad una vez más causa furor en redes sociales al ponerse unos leggins en color negro para ponerse a entrenar.

Y es que no hay ningún día en que María León perdone el entrenamiento es por eso que a la hora de hacerlo lo hace con mucho estilo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como era de esperarse los fans de María León no se contuvieron las ganas y le dieron su like a la foto de la ex vocalista de Playa Limbo.

Leer más: Lo que Ricardo Montaner revela sobre el millonario anillo de Belinda

Además María León usó una pose con la cual enamoró aún más a sus fans, ya que se ve tremendo cuerpazo de diosa.

Otra de las cosas que ha logrado María León con su belleza es que más de uno de sus fans quiera ponerse en forma como ella.

Cabe mencionar que María León es una mujer que le gusta hacer de todo, desde pool dance hasta yoga, ella lo da todo por el todo para verse increíble.

Leer más: De qué trata la película "Ruega por nosotros" que se estrenó en Cinépolis

"Que chulos tenis, pero estás más Chila tú mi amor", "Eaaaaa con todo hermosa @sargentoleon eres mi inspiración", le escriben a María León en la foto.