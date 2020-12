María León fascinada de que Shakira haya compartido su baile de "Girl like me"

Hace unos días la agrupación estadounidense Black Eyed Peas lanzó su nueva canción "Girl like me", en colaboración con la cantautora colombiana Shakira, cuya coreografía que lleva a cabo en el video musical, inspiró a una challenge a nivel mundial a través de redes sociales. La cantante mexicana María León, quien hace unos años fue vocalista del grupo Playa Limbo, se unió al furor de este reto.

Muchísimas personas alrededor del mundo han estado compartiendo en diferentes redes sociales, un video donde llevan a cabo los pasos de baile que la hermosa pareja sentimental del futbolista Gerard Piqué, realiza en el video de "Girl like me".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

María León, quien el pasado fin de semana se convirtió en la ganadora de la segunda temporada del show de televisión "¿Quién es la máscara?", llevó a cabo de manera sensacional esta coreografía y la publicó tanto en su cuenta de TikTok como en Instagram, sin embargo, su video fue eliminado de TikTok. Ante esto también lo compartió en su perfil de Twitter, donde se llevaría una gran sorpresa.

"Pues como alguien reportó mi TikTok, pos también lo subo a Twitter, porque Shakira me pone feliz y no pienso pedir permiso para bailar", manifestó la cantante originaria de Guadalajara, Jalisco.

Su video fue retwitteado nada más y nada menos que por la misma Shakira. "Muero lentamente en 3,2,1...", expresó María León luego de que la cantante de conocidos temas como "Inevitable" o "Waka Waka". (Shakira comparte recuerdos y anécdotas de su álbum "Pies descalzos", en su aniversario número 25).

Pues como alguien reportó mi tiktok, pos también lo subo a twitter ����. Porque @shakira me pone feliz ❤️ y no pienso #pedirpermiso ��para bailar! �� pic.twitter.com/QN7sMGe2kP — María León (@Sargentoleon) December 13, 2020

"Así tú lo haces con nosotros tus fans cuando das like o das retuit", "así quedo yo también cuando un artista me da like o comparte lo que pongo, porque se que están ocupados en otras cosas como para leer todos los comentarios que ponemos en sus redes, siempre con mucho respeto y amor", "ahora sabes lo que siento cuando me contestas o das fav", "era imposible que Shakira no reaccionara a tu baile María, lo hiciste increíble", "Shakira sabe reconocer tu belleza", "te tocó el otro lado de la moneda", "¿ahora ves como nos sentimos contigo?", fueron algunos de los comentarios que la ganadora de "¿Quién es la máscara?" recibió de parte de sus fans.

Shakira ha estado compartiendo en sus redes sociales, una recopilación de varios videos de sus fans que se sumaron al challenge de "Girl like me". Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la mamá de Milan y Sasha inspira un reto en internet. En febrero pasado tras su magnífico show en el Super Bowl LIV, surgió el #ChampetaChallenge, que consistía en subir un video a redes llevando a cabo el baile final que realizó en el espectáculo del medio tiempo de la NFL.

Por otra parte, "Girl like me" forma parte de "Translation", octavo álbum de estudio de Black Eyed Peas. El rapero, compositor y productor Will.i.am se dijo gran admirador de la cantante colombiana, en una entrevista que Sony Music México compartió con Debate, manifestó: "en cuanto a artistas latinos Shakira es una de las que más aprecio, es tan dulce e increíble, me considero un amante de la música latina y la gente con la que hemos colaborado para este disco es increíble".