María León la nueva Yanet García en redes sociales

María León se está convirtiendo en el remplazo de Yanet García con sus atrevidas fotos y sensual cuerpo en redes sociales, pues como todos saben es una mujer amante del ejercicio además de llevar una buena alimentación al igual que su colega.

Dicha comparación con Yanet García se debe al desnudo que compartió hace unos días donde solamente la cubre una guitarra e incluso hay más fotos donde se puede ver el cuerpazo de la exvocalista de Playa Limbo.

Hasta el momento María León cuenta con casi un millón de seguidores quienes piden a gritos más fotos de la sensual cantante en traje de baño o en una pesada rutina de ejercicios.

Recordemos que otro pasatiempo favorito de María León es practicar el pooldance, ya que en varias ocasiones a subido varios videos, donde se le practicando el sexy ejercicio.

"Soy tu fan por lo disciplinada y estricta que eres contigo misma".

"Chiale lo que hace una mujer bonita ,,,, pa estar más bonita".

"Oye mi @sargentoleon tu belleza no fue creada en Macdonalds tu me preguntarás porque es que "Me Encanta"".