María León le presume a sus fans como se ve en tanguita

María León decidió dejar por un lado las clases de pool dance y lució tremendo cuerpazo en redes sociales, donde se dejó ver en tanga para que sus seguidores vieran más de cerca lo espectacular que luce.

Con más de veinte mil likes la exvocalista de Playa Limbo, paralizó Instagram con su belleza y es que su pequeña cintura, además de sus curveadas caderas, se convirtieron en tema de conversación, pues cada parte de su figura es perfecta.

"Siempre tan hermosa, siempre tan sensual", "Eres hermosísima María te mando besos", "De verdad que cuanta belleza en un solo cuerpo", "Mi amor donde has estado", le escribieron a la cantante por su foto.

Recordemos que María además de cantar es famosa por realizar actividades impresionantes con su cuerpo como aeroyoga o pool dance, como se dijo en un principio y es que es muy común ver videos donde la mujer realiza acrobacias impresionantes llamando la atención de los usuarios.

Para los que no conocen mucho acerca de María León ella es originaria de Guadalajara y comenzó su acercamiento con el arte gracias a su familia, quienes le han demostrado su apoyo aunque asegura que sí fue difícil comenzar una carrera.

"Fue un poquito provocado por mis padres, empece acercarme a la danza primero que nada, porque tuve un problema en mis piernas, ortopédico era yo candidata a una operación era una niña con sobrepeso, entonces el doctor les dijo llévenla al ballet...", dijo María en el canal de Mara Patricia Castañeda.

"Después me regalaron la herramienta del piano era una amante de la música me enseñó a Eugenia León, a Tania Libertad, la música mexicana, el mariachi y entonces mi abuelo me decía, porque nos sentábamos en la sala de la casa a las cinco de la tarde...", comentó María en la entrevista.

