María León no fue a la playa pero les modela a sus fans un bañador exquisito

María León de 36 años de edad, no se fue a la playa, pero sí les modeló a sus fans un bañador de dos piezas con el que se miraba irresistiblemente hermosa, y es que desde hace tiempo es bien sabido que su figura es una de las más atractivas del espectáculo mexicano, por lo que verla así desata la locura.

La publicación de María León, lleva más de 50 mil likes a poco más de una hora de haber publicado la foto y deja a todos impactados, pues ese físico de diosa se ve espectacular, además sabe muy bien como modelar ante la cámara, ya que cualquiera que la vea queda deslumbrado con su figura bien trabajada.

"Lo que nosotros los hombres deseamos y la que las mujeres anhelan ser", "Me enamore más de lo que ya estaba", "Si fuera el perro, vería para otro lado", "No hay nada más hermoso que el cuerpo de una mujer", "La más hermosa del mundo mundial!", "Diooos eres la dueña del booty más espectacular del mundo mi bella @sargentoleon simple y sencillamente", escriben las redes.

Otra de las que llaman la atención de esta guapa mujer es que no se mete en escándalos, es decir, ella se enfoca en su trabajo y algo muy reciente donde la veremos brillar es en la Voz Kids como coach, pues desde hace tiempo sus fans deseaban verla en esta plataforma y logró su objetivo.

De momento solo hay algunos promocionales, donde se le ve a la famosa muy guapa con vestuarios encantadores, además los seguidores de la también compositora saben que tiene toda la energía y más para tratar a un niño, por lo que esta nueva temporada del reality show es muy esperada.

Regresando un poco más a la vida personal de esta cantante, muchos desean saber si es verdad que terminó con el actor Carlos Ferro o no, pues desde hace tiempo se ha dicho que si salen, después que no, y aunque no se dejan ver juntos, algunos los han visto muy juntitos, lo que sí es un hecho es que cuidan mucho ese aspecto.

Leer más: Daisy Anahy esposa de Eduin Caz goza de un manjar frijol guisado con tortillas de harina