María León posa con mega palazzo y se llena de halagos por su figurita de envidia

Quien compartió un mega palazzo de ensueño fue María León de 35 años quien le dijo adiós a la ropa deportiva para verse más guapa y radiante que nunca con dicho outfit.

Fue por medio de un video, donde la cantante aparece bailando con un palazzo combinando el naranja con un azul cielo con el cual se ve demasiado guapa de acuerdo con los fans.

La publicación se subió hace unas horas y ya cuenta con más de 99 mil reproducciones, mientras que los comentarios siguen aumentando por lo guapa que luce la cantante mexicana.

"Eres bruja? O porque me hechizaste para amarte toda la vida", "Eres el ser más hermoso", "Aaawww eres tan bonita me encanta!!! Soy bailarina profesional me encantaría poder trabajar contigoo", le escriben a la famosa.

Para quienes no lo saben la celebración de María León se debe a que el tema que realizó junto con Gloria Trevi ha sido muy bien recibido por todos sus fans.

Y es que ambas mujeres no solo combinaron belleza, también talento pues lo entregaron todo con el tema Mudanza de Hormiga, donde pusieron el alma total.

Cabe mencionar que María León también es muy popular por bailar pool dance de lo más sexy, ya que tiene unos movimientos muy excitantes con los cuales desata la locura.

