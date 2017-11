María León se alista para debutar en la pantalla grande

Sin revelar detalles sobre lo que es la primera película en que participa, María León charló con medios de comunicación en Ciudad de México y dijo que probablemente en abril de 2018 se estrena la cinta, la cual ya terminó de rodar.

"Se hizo en Morelia en una compañía 'enorme y padrísima'...", eso es lo único que la exvocalista de Playa Limbo adelanta.

En el último año, la cantante María León se ha concentrado en su canal de YouTube, en donde da tips de alimentación y recetas saludables, sin embargo, adelantó que hay un par de audiciones en puerta que definirán lo que pasará con su vida.

Y sobre el debut de su hermana menor en el musical “Hoy no me puedo levantar”, describió como una coincidencia hermosa que Cristina interprete a “Ana”, ya que es el mismo personaje que hizo hace tres años, a su edad.

“Esta obra de llena de oportunidades, y me parece extraordinario que alguien como Alex Gou, un productor de ese tamaño, dé oportunidades a nuevos talentos, como me pasó a mí en mi momento, ahora con Cristie”. Estar en el escenario siempre es un privilegio, acompañar a mis @angelesazulesmx en el @auditoriomx es un regalo inolvidable. Gracias por siempre invitarme a cumbiar con ustedes y a su público, gracias por tanto cariño. Una publicación compartida por María León (@sargentoleon) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 9:01 PST

María León comentó que estuvo separada de su hermana 10 años, pero se encontraron hace un par de años estudiando actuación en Los Ángeles, y sus caminos se volvieron a encontrar en este personaje.

Yo me vine a México a ser pop star a los 14, después regresé como 16, estuve un año más, después me volví a venir para Playa Limbo, y no hubo mucha interacción”, explicó respecto al distanciamiento.

Hace tres años tuve la oportunidad de darle vida a #Ana en @HNMPL_MX y Hoy mi hermana @crixlh interpretara el mismo papel y tendré el honor de ser su madrina. ¿Quién me acompañará? pic.twitter.com/RffnhZmiir — María León (@Sargentoleon) 24 de noviembre de 2017

"Es parte de las circunstancias, tener una carrera como la que he tenido me ha llevado a sacrificar el estar con mi familia, y una de las cosas más duras fue el no estar a lado de mi hermana menor, apoyarla y tener esa hermandad”, añadió.

La cantante compartió que su papá viene de un pueblo pequeño en Guasave, Sinaloa, de una familia de agricultores, cuya tradición decidió romper para irse a la capital, ser dentista y conquistar a una “princesa”, como se refirió a su mamá.

No crean que se me olvidó el miércoles de. Quería darles tiempo para ver el nuevo video en mi canal de YouTube. Link en mi bio. y :@jonalule ❤❤❤ : @olgalaris ❤ Una publicación compartida por María León (@sargentoleon) el 8 de Nov de 2017 a la(s) 5:00 PST

María León muestra moretones por el pole dance.

La cantante María León compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra los estragos del pole dance, actividad que practica y que le ha ayudado a mantener una buena figura.

¡No son moretones, son besos de Pole! #polefitness Una publicación compartida por María León (@sargentoleon) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 1:18 PST

"¡No son moretones, son besos de Pole!", escribió la intérprete junto a la fotografía en la que se muestra su espalda con algunos golpes.



María utiliza sus redes para subir videos de las sesiones de esta práctica, al igual que consejos de nutrición y buenos hábitos para mejor la calidad de vida.

Ya es viernes y el cuerpo lo sabe: último jalón de la semana. #sinacá Una publicación compartida por María León (@sargentoleon) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 10:34 PDT

La vida es corta. Rompe las reglas, perdona rápido, besa lento, ama de verdad, ríete sin control y nunca dejes de sonreír, por más extraño que sea el motivo. Puede que la vida no sea la fiesta que esperábamos, pero mientras estemos aquí: ¡BAILEMOS! #viernes

Recientemente sorprendió con una instantánea en la que presume su tonificado abdomen.

"No pierdas el tiempo justificando tus sueños ante los demás, si te mueve a levantarte todos los días es suficiente, si te hace crecer es suficiente, si a ti te hace feliz es más que suficiente", escribió junto a la foto. Es #viernes y el cuerpo lo sabe. Sean de esas personas raras que no saben rendirse nunca. #polefitnesstraining #SiQuieresPuedes Una publicación compartida por María León (@sargentoleon) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 1:02 PST

La aclaración.

La exparticipante de "Bailando por un sueño" expresó en días pasados a medios de comunicación en Ciudad de México sentirse decepcionada porque se malinterpretara su admiración hacia la estadunidense Beyoncé, tras recientemente confesar que era su crush (atracción o flechazo).

Muchas personas, y medios de comunicación, la tacharon de ser bisexual.

"Es triste que hoy la admiración de una mujer a otra mujer se le llame bisexualidad, porque entonces vamos a lo que te digo, que tratamos mejor de ofender para que no digan que nos gusta otra mujer", aclaró recientemente. Miércoles de Nunca dejemos de asombrarnos, ni de admirar las cualidades extraordinarias de esas personas que se atreven por su felicidad y se arriesgan por amor. Una publicación compartida por María León (@sargentoleon) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 8:44 PDT

La protagonista de la serie "Guerra de ídolos" y experta en el domino del polefitness dejó claro que en la actualidad ella está enamorada de su novio.

"Si a la gente le gustaría saber, no soy bisexual; tengo una pareja que amo, pero tengo una admiración profunda por las mujeres luchonas, por las mujeres que convierten su dolor en arte", precisó.

Hace un par de días, la vocalista publicó en su cuenta de Instagram un video de una sesión de yoga, donde exhibe su equilibrio, sensualidad y flexibilidad en esa disciplina.

"Ya es viernes y el cuerpo lo sabe: último jalón de la semana", escribió.

El video en la red social ya suma 91 mil 400 reproducciones y casi 300 comentarios de sus files seguidores.

Belinda le roba el "look" Shakira...

Los fieles seguidores de Belinda están muy emocionados por el próximo lanzamiento de su video musical donde promociona su sencillo “Déjate Llevar”, que saldrá el 28 de noviembre.

Por segunda ocasión ha colaborado con Juan Magán y entre los dos prometen hacerte mover las caderas al igual que en anterior éxito titulado “Si no te quisiera”.

Pero en uno de sus videos en Instagram, la cantante y exnovia de Criss Angel, además de dejarnos ver un pedacito exclusivo de lo que sería su nuevo video, sorprendió a todos con un look, que ya nos parecía conocido.

¿Belinda imitó a Shakira?

En el 2001, la cantante colombiana Shakira lanzó su material discográfico "Laundry Service" y al parecer la imagen que escogió fue inspiración 16 años después para Belinda, a quienes sus admiradores le han demostrado todo el apoyo y cariño en sus redes sociales.

¿Belinda le copió el "look" a Shakira? Foto: Twitter

Y aunque Beli se ha caracterizado por utilizar el cabello ondulado en distintas ocasiones, la forma en que mueve las caderas más el atuendo, hacen que regresemos al pasado y recordemos la apariencia de Shakira en videos como Underneath Your Clothes, Whenever, Wherever y Que me quedes tú.

A través de sus redes sociales, la cantante mexicana y el español lanzaron un adelanto del video en el que Belinda aparece moviendo las caderas con un sexy caribeño.

Recientemente, la intérprete de "Sapito" publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que confiesa que se había enamorado de Cuba.