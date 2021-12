María León se camuflajea en la selva con su traje de baño verde

María León de 35 años vuelve a causar furor total desde una piscina y es que su traje de baño se camuflajea con la selva que aparece a su alrededor dándole un toque artístico, además de coqueto a la publicación la cual ya cuenta con miles de likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le escriben de todo a la famosa.

Para quienes no lo saben la ex cantante de Playa Limbo siempre ha sido visto como una verdadera diosa debido a la manera en que cuida su físico el cual es considerado como un templo, pues la artista siempre ha sido amante de las cosas naturales.

"@sargentoleon yo te invito a Mazatlán junto a @yahirmusic", "La belleza de una rosa no tiene comparación con la dulzura de tu rostro y la hermosura de tu corazón", "Sargento león a ti te llevo y contigo estoy donde tú quieres!,..eres un amor y creo más si convivimos y compartimos juntos lo mejor de la vida!,... Escribeme y hagamos hechos,..si", le escriben a la guapa María León.

Otra de las cosas por las que María León es muy querida en el medio del espectáculo es por ser una mujer reservada y alejada de los escándalos, pues no le gusta meterse en polémicas de ningún tipo, ya que prefiere que hablen de su trabajo, más no de algún tipo de chisme, pues ella no es de esas artistas.

Una de las cosas que les fascina a los fans de María León es cuando se deja ver con ropa sport y es que así sus fans pueden ver lo disciplinada que es en el gimnasio esta famosa o en el pool dance una de sus mayores pasiones.

Una mujer solitaria

De algo que sí están seguros los fans de María León es que en estos momentos está soltero, pues muchos pensaban que era novia del actor Carlos Ferro, pero el señaló que son amigos, aunque en el pasado se les vio muy cariñosos, por si fuera poco dijo que la también actriz tiene todo para él, pero al parecer diversas cosas hicieron que las cosas no salieran bien.

