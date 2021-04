María León se da la vueltecita en su atrevido vestido rojo y enseña sus curvas

México. María León, actriz y cantante mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, México, tiene una voz excepcional con la que ha sabido conquistar muchos fans, pero también un cuerpo envidiable.

Y es precisamente en un reciente video que comparte en Instagram donde María León aparece dándose una vuelta en cámara lenta, con atrevido vestido rojo, y enseña más de la cuenta. Sus fans lo están disfrutando.

Después de un año de no sentir esto, mi corazón latía tan fuerte que tenía que sostenerlo para que no se me saliera del pecho, hay emociones que no se pueden explicar, tienes que vivirlas, ven”, escribe en la descripción de su video.