María León se deja ver desnuda en Riviera Maya

La cantante mexicana María León, exvocalista de Playa Limbo, se deja ver desnuda en Riviera Maya. A través de una bonita y sensual postal celebra el éxito de su último tema "Se te salió mi nombre".

María León celebra el éxito de su último sencillo, “Se te salió mi nombre”, el cual se encuentra en los primeros lugares en listas de popularidad. María sorprende a sus seguidores en redes con una imagen artística.

María luce completamente desnuda mientras sostiene una guitarra, la cual cubre su cuerpo.

Todo lo que imaginas y no escribes…Sientes y no cantas…Piensas y no lo dices… se pierde.No sabes la maravillas que puedes generar en esa otra persona… si te atreves”., escribió junto a la foto.