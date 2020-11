María León un cuerpo cien por ciento natural libre de cirugías

María León de 34 años de edad desató la locura en redes sociales y no por una foto en especial, sino por tener uno de los cuerpos más naturales del mundo del espectáculo y es que ella contrario a otras artistas, siempre se ha mantenido en forma de manera natural, pues nunca se le ha sabido sobre una supuesta cirugía.

La prueba de que María León es una mujer con una figura natural, es cuando la vemos bailando pool dance o haciendo yoga, donde su figura se ve demasiado uniforme es decir unos músculos bien definidos en todos los aspectos, además siempre se alimenta de maravilla, pues no quiere perder el abdomen de ensueño que se carga la guapa cantante.

Otra de las cosas con las que María León comprueba que su cuerpo es totalmente natural, es que siempre comparte de fotos de sus inicios, por lo que es muy común ver videos de la cantante cuando era parte de Playa Limbo y su figura poco a poco iba cambiando, por tratamientos estéticos, si no por mucho ejercicio disciplina que desde pequeña ella decidió seguir.

"¡Me encantas! Eres genialísima y me gusta verte en "¿Quién es la máscara?", porque mi corazón dice que tú eres "Disco Ball", "No sé qué me enamora más, si la perfección del split, lo diosa que eres en el Pole o tu belleza", "En estos momentos le tengo envidia hasta el suelo", "Benditos sean tus padres que trajeron a este mundo tremendo mujerón", le escribieron a María León en Instagram.