María León y Carlos Ferros captados en apasionados besos

María León y Carlos Ferro se encuentran en boca de todos pues ambos actores fueron captados de forma muy cariñosa, dándose apasionados besos en un bar de la Ciudad de México dejando en claro que hay más que una amistad, pues como pocos saben ellos ya habían mantenido una relación pero terminaron.

Y es que como todos saben María León ha preferido centrarse más en su carrera que buscar el amor, aunque tal parece que el fue hacia ella y logró su objetivo, pues se les vio muy acaramelados en el lugar.

Por su parte el histrión de 35 años había dicho hace unos meses que se encontraba soltero y estaba buscando el amor, pues el famoso también se ha enfocado en su trabajo desde hace mucho tiempo.

Mientras tanto María León había negado en varias ocasiones su regreso con Ferro, pues como se dijo en un principio estaba más interesada en el musical en el que trabaja llamado Chicago.

"Nunca lo intentamos realmente salimos y seguimos saliendo hace mucho que no pues porque yo estado de gira, pero si me vuelve a invitar pues saldremos por ahí otra vez y nunca realmente establecimos una relación como para decir si funcionó o no funcionó...", dijo María en una entrevista.

"Guapa María León, deberían estar juntos y ya formalizar bien una relación", "Carlos Ferro está obsesionado con ella, es tan guapo ese hombre", "Ay maría pinocha!! Obviooo esta con él", le escribieron los fans a María.

Cabe mencionar que hace unos días se dijo que María León mantenía una enemistad con Biby Gaytán en el musical Chicago y es que había un supuesto choque de egos, aunque ambas mujeres rompieron con los rumores demostrando el compañerismo que se tienen con un enorme abrazo frente a la prensa, aclarando que entre ambas no hay escándalos.