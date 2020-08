María Levy, hija de Mariana Levy, abre cuenta en Only Fans para posar sin censura

México. María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, abre cuenta en Only Fans para posar sin censura. La nieta de la conductora Talina Fernández soprende porque supuestamente se habría inscrito en dicha cuenta, la cual es una herramienta online de pago que permite a los usuarios un contacto más íntimo con sus celebridades.

Y es la periodista Maxine Woodside quien da a conocer tal información en su programa Todo para la Mujer y cuestiona también qué pensará la abuelita de María acerca de la decisión que tomó de compartir imágenes más sexys de las que publica en Instagram. María es hija del también actor Ariel López Padilla.

María Levy, quien tiene ya 24 años de edad, es amante de la fotografía y de las redes sociales y constantemente comparte en Instagram imágenes suyas semidesnuda y en bikini, y ya figura en Only Fans, que es exclusivamente para adultos.

Te puede interesar: Carín León y Tony Meléndez tienen dueto de lujo en "El amor de tu vida"

A la página se puede subir contenido sin censura, desde videos, fotos, y las personas que deseen estar dentro como espectador deben pagar una membresía. en Only Fans también se exponen temas relacionados con la salud y el entretenimiento.

Las fotos que no me atrevo a subir a Instagram” pude leerse en el perfil de María Levy en Only Fans, donde también se puede encontrar material de Belinda, Suzy Cortez, Cardi B y Bella Thorne, entre otras bellas famosas del espectáculo nacional e internacional.