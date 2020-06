María Sorté es madre de Omar García Harfuch

María Sorté está pasando por un momento muy delicado en estos momentos, pues esta mañana su hijo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado a balazos esta mañana causando la preocupación de sus fans quienes admiran mucho la trayectoria de la actriz.

María Sorté estuvo casada con el político Javier García Paniagua en la década de los ochenta, pero murió víctima de un infarto fulminante, de dicho matrimonio procreó dos hijos a quienes se dedicó a mantener después de haber enviudado, por lo que decidió sacarlos adelante por su propia cuenta.

Para los que no saben María Sorté de 65 años es todo un icono de las telenovelas, ya que participó en varios proyectos importantes ganándose el titulo de primera actriz con el cual se ha llenado de satisfacciones, pues ella siempre trató de enganchar al público con sus personajes lo cual logró.

Algunas de sus telenovelas más importantes fueron Mujer de Madera, Más allás del Puente, y De Frente al Sol, donde su belleza siempre fue lo que más destacó frente a las cámaras, incluso hoy en día, pues la mujer se sigue manteniendo intacta y la última aparición en la televisión habló por si sola en Soltero con Hijas donde encarnó a Úrsula Pérez.

Hasta el momento la famosa no ha realizado ningún comunicado, sobre el estado de salud de su hijo, pero sus fans ya se están pronunciando con mensaje de apoyo para la María Sorté una mujer muy querida en el mundo del espectáculo.

Recordemos que María Sorté también entró a la lista de las mujeres que ya no son exclusivas de Televisa, y ella lo dijo en un programa de televisión donde dijo que a su contrato de exclusividad le faltaba mucho tiempo para que se venciera.

Yo ya no soy exclusiva de Televisa desde hace como dos años, hace dos años y eso que me faltaba un chorro para terminar mi contrato, sí me faltaba un chorro, dijo la actriz quien dijo que no se molestó por quitarle la exclusividad.