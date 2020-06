María Sorté habla tras el atentado a su hijo Omar García Harfuch

El pasado viernes 26 de junio Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado por parte de un comando armado en la zona de las Lomas de Chapultepec. Ante los hechos su mamá, la actriz María Sorté, había permanecido en silencio. Ahora a través de sus redes sociales envió un mensaje de agradecimiento, por todas las muestras de apoyo que ha recibido en estos días.

Muchas gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño, no me canso de darle gracias a Dios por su amor y misericordia. Gracias a todos, les mando un abrazo. Que Dios los bendiga.

Posteriormente en su cuenta en Instagram la actriz María Sorté compartió un mensaje bíblico ante el atentado que sufrió su hijo Omar García Harfuch. "Versículo de Hoy. Pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. ¡Su fidelidad te protegerá como un escudo!".

Por su parte Omar García Harfuch se encargó de informar en su cuenta de Twitter sobre su estado de salud, asimismo contó lo que había sucedido.

"Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generación), dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando".

Salí de cirugía, estoy bien. Agradezco las muestras de solidaridad y cariño.

"Seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en nuestra gran Ciudad de México. iMuchas, muchas gracias por todo!".

Así reaccionó AMLO ante el atentado de Omar García Harfuch

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó al respecto: "que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada".

Lo anterior fue mencionado en un mensaje en video, el cual AMLO publicó en sus redes sociales. "Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, ojalá y esto se entienda".

Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos. pic.twitter.com/3ND373S64D — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2020

