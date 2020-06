María del Carmen Félix, ahora una Puma herida y lejos de su tía María Félix

Miami, 11 jun (EFE).- María del Carmen Félix, la única descendiente de la leyenda mexicana María Félix en seguir sus pasos ante las cámaras, pasó dos años prácticamente recluida en su casa a consecuencia de la reacción inicial de la prensa de México ante su parentesco con "La Doña".

Hoy en día, la sobrina de María Félix se ha convertido en una actriz respetada a nivel internacional, un estatus que consolidó gracias su personaje de Ana Mercedes Calicio "La Puma" en la serie de Telemundo "Enemigo Íntimo" que, según dijo en una entrevista con Efe, es el que "más ha trabajado" en su carrera "y que ahora regresa herida".

Eso dice mucho de ella, pues a pesar de su famoso apellido y su obvio parecido con su tía abuela, Félix ha tenido que luchar hasta contra sí misma por el lugar que ocupa hoy en día.

La actriz creció en el estado mexicano de Sonora ajena al legado artístico que dejó María Félix en el cine de habla hispana, y no fue hasta la adolescencia, cuando se sintió atraída por la actuación.

Yo crecí en una familia de ocho hermanos y soy la única que sintió interés por la carrera artística. A mi papá, la verdad, no le hizo mucha gracia al principio. Él habría preferido que fuera cualquier otra cosa", recordó.

Como muchas jóvenes, pensó que la mejor forma de abrirse espacio en el mundo artístico sería a través de los certámenes de belleza y tras ganar la corona como señorita Sonora llegó a la capital a competir como Señorita México en 2002. Fue entonces cuando sufrió el gran "shock" de su vida.

"Yo tenía 18 años y fue una locura. Me hacían todo tipo de preguntas en relación a eso, ponían las fotos de las dos una al lado de la otra. Además, era una época en la que había peleas por su herencia. Fue muy fuerte y casi me hacen desistir. Me fui a mi casa y por dos años no quise saber del mundo artístico", indicó.

Su pasión por el escenario fue más fuerte que la presión de su apellido y regresó a la Ciudad de México decidida a estudiar y dejar que su "trabajo hablara" de ella como artista. Eso sí, jamás pensó en cambiarse el nombre.

María del Carmen Félix es muy largo" pero tampoco quiso "ser María Félix Segunda", como le sugirieron.

Al final, decidió abrazarse a su identidad y olvidarse de lo demás. Se dedicó a recorrer un camino que no siempre ha ido en línea recta, pero del que se siente muy satisfecha.

El personaje de "La Puma" llegó a Félix cuando llevaba 12 años de carrera y luego de personajes tan diversos como "La Coty", la narcoejecutiva en la serie "El desconocido", Leticia Cabral en "La Doña" y hasta el de la propia "María Bonita" en el episodio de "Drunk History", en el que se recreó la historia de amor de María Félix y el legendario compositor Agustín Lara.

"En la primera temporada me tocó estudiar mucho sobre la cultura salvadoreña, aprender el acento, entender el mundo de las maras (pandillas) y del rap", indicó la actriz, cuyo personaje tiene que ver con mujer que cae presa por los crímenes que cometió como líder de la temida Mara Salvatrucha (MS-13).

"Esta vez tuve que desarmar su caparazón, pues 'La Puma' ha estado secuestrada y eso la transforma”, explicó sobre su personaje en la historia que pronto llegará a la pantalla.La segunda temporada de "Enemigo Íntimo", que se estrena el próximo 22 de junio en Estados Unidos, comienza dos años después del final de la primera temporada.

En esta ocasión, el amor de "La Puma" por la protagonista Roxana Rendiles (Fernanda Castillo) es reforzado cuando la rescata y tras varias aventuras ambas vuelven a encontrarse en la cárcel de "Las Dunas" donde son consideradas presas de alta peligrosidad.

Muchas cosas siguen igual, comenzando por el tatuaje en la cara, que se lleva más de dos horas en la silla de maquillaje pero van a ver que tiene el pelo más largo y unos raps increíbles", aseguró Félix.

