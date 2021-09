Mariachi, un emotivo vals y mucho baile, así celebró Tania Rincón su décimo aniversario de bodas (VIDEO)

Tania Rincón y Daniel Pérez celebraron su décimo aniversario de bodas y el bautizo de su hija Amelia; el doble festejo al que asistieron sus familiares y amigos más cercanos, se llevó a cabo en La Piedad, estado de Michoacán, México. La conductora de televisión aclaró a través de sus redes sociales, que a todos los asistentes se les aplicó una prueba de Covid-19.

"10 años de casados no son ni mucho ni poco", expresó Tania Rincón en un mensaje que compartió en su perfil de Instagram, junto a una fotografía de su boda religiosa en el 2011. "Son lo suficiente para reafirmar que tomamos la mejor decisión en acompañarnos y ser cómplices en sueños personales y en conjunto, en todo este tiempo juntos no he dejado de aprenderte un solo día Dani".

A través de las stories de sus respectivas cuentas de Instagram, Tania Rincón y Daniel Pérez (quien no trabaja en el medio del espectáculo), publicaron fotografías y videos de esta especial doble celebración.

La conductora del show de televisión "Guerreros 2021" (anteriormente era una de las presentadoras de "Venga la alegría"), usó un vestido largo en color crema con tirantes y una falda cubierta por una tela transparente con encaje.

Así lució Tania Rincón hace 10 años en su boda religiosa con Daniel Pérez. Foto: Instagram @taniarin

En la decoración destacaron muchas coloridas flores; el evento estuvo a cargo del wedding planner Javier Espinoza. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Daniel Pérez y Tania Rincón pasaron al centro de la pista y bailaron muy enamorados "Eso y más", una de las tantas preciosas canciones compuestas por Joan Sebastian; cabe mencionar que esta misma canción bailaron como vals hace 10 años.

Con respecto al ropón que usó su hija Amelia para su bautizo, Tania Rincón mencionó que era el mismo con el que bautizaron a su primogénito Patricio.

Daniel Pérez le dedico estas palabras a su amada esposa: "10 años casados, muchas historias, alegrías, tristezas y cosas que recordar. Pero lo que más me emociona es que nos elegimos para toda la vida, entonces nos quedan 30, 40 o más años de seguir construyendo juntos nuestro día a día, te amo Tania Rincón".

