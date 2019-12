Mariah Carey conquista el Hot 100 de Billboard con tema navideño

Un cuarto de siglo después de lanzar su clásico navideño que se ha convertido en uno de los clichés de amor a odio y odio a amor, Mariah Carey finalmente ha llevado "All i want for christmas is you" a la cima de las listas por primera vez. "Lo hicimos", expresó MC en un tweet que contó con varios emojis, incluida una cara con lágrimas felices.

Muchos usuarios de las redes sociales expresaron conmoción por el hecho de que el ineludible monstruo pop aún no había llegado a la cima. Cuando Mariah Carey lanzó originalmente el éxito mundial en 1994 como parte de su álbum "Merry Christmas", las reglas de Billboard en ese momento no le permitían competir en la lista Hot 100, porque no estaba disponible comercialmente como sencillo.

We did it ��❤️������ https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Eso cambió en diciembre de 1998, cuando los cortes de un álbum fueron bienvenidos a la lista de las mejores canciones de Estados Unidos, y la canción de Mariah Carey apareció en la lista por primera vez el 8 de enero de 2000. La película navideña de 2003 "Love Actually" ayudó a mantener el burbujeante deseo navideño de amor de Mariah en la conciencia colectiva, ya que la transmisión aseguró su lugar en el canon festivo.

El gusano del oído que muestra el rango vocal elástico del pop principal comenzó a aparecer en la lista anualmente a partir de 2012, cuando se agregaron transmisiones a las métricas de clasificación de Billboard. Para el 25 aniversario de la canción este año, Mariah Carey la promovió aún más duro de lo habitual, comenzando su campaña en las redes sociales la mañana después de Halloween.

También lanzó un nuevo video, que cuenta para la colocación Hot 100, y lanzó la canción como un CD single por primera vez. Esta semana, la canción publicó 45 millones de transmisiones, 27 mil ventas digitales y 34 millones de reproducciones de radio, según Billboard.

El ascenso de Mariah Carey a la cima marca la primera vez que una canción navideña ha sido número uno en el Hot 100 en seis décadas, cuando "The chipmunk song" reinó durante cuatro semanas en 1958-1959.

"All i want for christmas is you" es el decimonoveno éxito número uno de Mariah Carey, lo que la ubica a solo una canción detrás del récord general de The Beatles de 20 canciones principales. El tema navideño es actualmente la canción más transmitida de Spotify en el Reino Unido, y está ganando terreno en Francia, cuya lista de canciones principales de SNEP ahora la tiene en el lugar 31.

La cantante estadounidense dijo a The New York Times:

No necesito otra cosa para validar la existencia de esta canción, solía separarla cada vez que la escuchaba, pero en este punto, siento que finalmente puedo disfrutarla.

"Realmente amo las vacaciones, sé que es cursi, y no me importa".